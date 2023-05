Los viajes de egresados se pagan en cuotas sin interés y se siguen contratando un año antes.

►TE PUEDE INTERESAR: La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena a Sergio Salgado por delitos de corrupción

Viaje de agresados Bariloche.jpg Las agencias de viaje realizan pre compras de los servicios para poder mantener el precio a sus clientes. Foto: Travel Rock

Viajes de egresados de primaria

Juan Pablo Carmona, gerente de Be Fun, dijo a Diario UNO que en 2022 llevaron alrededor de 150 chicos a Villa Carlos Paz, Córdoba, que pagaron el año anterior $77.000 el paquete, en 2022 más de 500 padres contrataron el viaje a $160.000 para fines de este año. En tanto desde mayo cuesta $250.000 para fines de 2023 o para 2024 y ya tienen más de 500 inscriptos.

El encargado de la agencia contó que el año pasado no hubo tantos jóvenes que viajaron porque tenían compromisos tomados con anterioridad, que no se pudieron concretar por la pandemia. Además, agregó que los padres estaban temerosos de no poder pagar las cuotas y se fue reactivando paulatinamente.

"A pesar de la situación actual del país, no se ha dejado de viajar porque es inigualable y los papás tratan de cumplirlo. Damos facilidades de pago para que todos los chicos puedan viajar. La tarifa no sufre modificaciones, son cuotas fijas e iguales, en pesos y sin interés", explicó Juan Pablo Carmona. Agregó que se atrasan más de 60 días con las cuotas, se actualiza el precio.

Villa Carlos Paz.jpg El viaje de egresados de primaria a Villa Carlos Paz cuesta $250.000.

Se establece la cantidad de cuotas a pagar dependiendo cuántos meses antes se contrate y debe ser cancelado 20 días antes del viaje. A modo de ejemplo, si en mayo de 2023 se firma un contrato de viaje para diciembre de 2024, los padres pueden pagar 18 cuotas de $13.889.

El paquete de viaje de egresados de primaria a Villa Carlos Paz por seis días y cinco noches incluye:

Transportación privada y exclusiva para el grupo

privada y exclusiva para el grupo Hotelería privada solo para estudiantes

privada solo para estudiantes Pensión completa (seis comidas diarias)

(seis comidas diarias) Excursiones y boliches

Seguros y asistencia médica integral

y integral No hay adicionales que deban pagar los menores durante el viaje

Viajes de egresados de secundaria

Mike Casavilla, vocero de prensa de Travel Rock contó a Diario UNO que este año van realizar su viaje de egresados de secundaria a Bariloche entre 1800 y 2000 mendocinos y alrededor de 50.000 en todo el país. Dijo que dependiendo del momento del 2022 que contrataron el paquete costó entre $129.000 y $170.000 y actualmente vale $275.000 para viajar en 2024. Agregó que para aumentar el precio toman en cuenta el índice interanual, cada algunos meses hacen una revisión y fijan un nuevo precio.

Se establece la cantidad de cuotas a pagar dependiendo cuántos meses antes se contrate y debe ser cancelado 20 días antes del viaje y en caso de que no cumplan con los pagos, se actualiza la cuota. A modo de ejemplo, si en mayo de 2023 se firma un contrato de viaje para diciembre de 2024, los padres pueden pagar 18 cuotas de $15.278.

Las contrataciones de viajes de egresados "están en los mismos niveles que la pre pandemia e incluso más. El Covid-19 hizo tomar conciencia a los chicos y a sus padres de la importancia que tiene el viaje de egresados como fin de ciclo. A nivel psicólogo, nos lo han dicho profesionales. Creo que la pandemia les hizo un click e incluso aumentó el mercado general de los jóvenes que hacen viajes de egresados", dijo Casavilla.

El paquete de viaje de egresados de secundaria a Bariloche por ocho noches incluye:

Transportación aérea

Pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda, cena y quinta comida cuando vuelven del boliche)

(desayuno, almuerzo, merienda, cena y quinta comida cuando vuelven del boliche) Excursiones

Ocho noches de discoteca

Seguros de responsabilidad civil, accidentes personales y asistencia médica y farmacológica

Viaje de agresados Bariloche.jpg El viaje de egresados de secundaria a Bariloche cuesta $275.000. Foto: Travel Rock

Las agencias deben estar habilitadas para hacer viajes estudiantiles

Guillermo Sallitto, presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo (AMAVYT) dijo a Diario UNO que no todas las agencias pueden vender viajes de egresados. Agregó que deben estar habilitados por el Ministerio de Turismo de la Nación porque hay una Ley de Turismo Estudiantil que establece que deben tener por lo menos cinco años de antigüedad en el rubro, un seguro de responsabilidad civil, contratación un año antes de hoteles, servicios, seguros médicos, seguros de caución, entre otras cosas.

"La persona que firma un contrato estudiantil se puede quedar tranquilo que se cumple. Siempre hablando de empresas habilitadas. Se siguen vendiendo viajes porque se saca el índice de inflación y se venden con un contrato, que dice el precio final, la cantidad de cuotas que se divide, la fecha que se va a realizar, la hotelería, el transporte aéreo o terrestre, el paquete de excursiones y boliches", contó Sallito. Además, el presidente de AMAVYT explicó que los viajes de egresados cuestan el doble que los viajes individuales porque se contratan con varios meses de anticipación.