Los padres de Martina luchan para conseguir la medicación para el tumor cerebral de su hija

obra social martina enfermedad rara.jpg En junio del 2023, Martina Flores fue diagnosticada con un tumor cerebral llamado glioma y hace su tratamiento en el Hospital Notti.

Por mes reciben dos cajas de 28 comprimidos de los que toma dos por día. Señalaron que desde septiembre del año pasado hasta mediados de marzo de este año les entregaban la medicación cada 15 días hábiles, y no tenían riesgo de cortar el tratamiento.

Cada tres meses debían presentar estudios específicos de Martina para conocer desarrollo de la enfermedad de la pequeña que hoy tiene 3 años, pero desde marzo los tiempos comenzaron a dilatarse.

Indicaron que en ningún momento la pequeña se quedó sin su tratamiento, pero los padres deben pelear todos los meses con las autoridades de la obra social para que no demoren la entrega de los remedios necesarios. "Tenemos miedo que la medicación llegue mucho más tarde o que directamente nos la dejen de entregar y la nena se quede sin su tratamiento", expresó a Diario UNO Juan Pablo Flores.

La lucha para conseguir la medicación para Martina

Juan Pablo relató que en mayo la situación fue peor. Dijo que el 6 de junio entregó todos los estudios de la nena, y recién el día 14 le dijeron que sin una resonancia directamente no le entregarían la medicación de Martina.

El papá de Martina no solo se quejó que le avisaron de esto una semana después, sino que agregó: "Yo no puedo estar irradiándola cada 2 meses o un mes y medio como piden para ver si la medicación hace efecto o no porque es exponerla más con todo lo que le están haciendo. Cada vez ponen más trabas para darnos la medicación. Es la vida de mi hija y es la medicación que necesita para seguir luchando con su enfermedad".

hospital notti.jpg Martina es atendida en el Hospital Notti por su tumor cerebral.

Luego de obtener el pedido médico y el turno para la resonancia, los padres entregaron esos papeles para agilizar la entrega del remedio mientras esperaban los resultados. "No me llamaron ni me dieron la medicación. No la toma desde el 10 de junio y no podemos cortarlo porque es peor para ella".

"La semana pasada fui a la obra social y me dijeron que tenían que hablar con el oncólogo que la atiende. Le pasé su número, pero todavía no se comunican con él", detalló Juan Pablo, quien agregó que directamente fue el médico quien llamó a la obra social, pero tampoco tuvo ninguna respuesta. Nadie les da una explicación sobre el por qué de la demora en la entrega del tratamiento. "Estamos en una situación muy difícil con mi hija", sostuvo.

Aseguró que ya no saben qué más hacer y están desesperados. A tal punto que denunciaron a la obra social en la Superintendencia de Servicios de Salud.

La respuesta de la obra social Boreal

Diario UNO se comunicó con autoridades de la prestadora de salud Boreal, quienes emitieron este jueves un comunicado oficial: "Respecto al caso de la asociada Julia Martina Flores, queremos informar que la demora en la entrega de un nuevo ciclo de medicación para la continuidad de su tratamiento oncológico se debe a un proceso de auditoría médica natural que suele requerir estudios intermedios y complementarios en tratamientos prolongados de enfermedades no banales para evaluar la efectividad de los mismos".

"En estos estudios requeridos, y ya entregados por la familia de la asociada, se detectó una progresión de la enfermedad por lo que el caso debió reevaluarse entre el médico tratante y nuestros auditores médicos para analizar cómo continuar con el tratamiento", indicaron.

obra social martina enfermedad rara 2.jpg Martina espera la medicación para tratar su tumor cerebral.

Señalaron: "Entendemos la situación y sensibilidad del caso, y queremos comunicar que la empresa viene cubriendo con normalidad el tratamiento de la paciente desde el inicio de su enfermedad. Por último, informamos a la sociedad que tras las recomendaciones del médico tratante y nuestros auditores médicos, la empresa resolvió en el día de la fecha, 27 de junio, brindar y cubrir la continuidad del tratamiento por dos ciclos más para luego volver a evaluar".

Agregaron: "Esto quiere decir que el proceso administrativo de la compra del medicamento de alto costo al laboratorio se activó en el día de la fecha, con una entrega estimada comprometida por parte del laboratorio para la próxima semana".