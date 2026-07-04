Los colores que están presentes en los semáforos de la ciudad y pocos saben el por qué ni para qué sirven

El uso del rojo, amarillo y verde se remonta a los ferrocarriles para enviar señales fácilmente interpretables a larga distancia. El rojo, por un lado, comúnmente se asocia al peligro y la alerta, por eso se lo adoptó para la detención.

El verde es un tono que contrasta con los otros dos colores; entonces, quedó asociado a que se puede avanzar con seguridad. Por último, el amarillo funciona como transición ya que al ser llamativo y reconocible, no es confundible con la alerta para frenar, pero pide una reducción de la velocidad.

En 1865 los trenes recibían señales escritas de “stop” y “siga” a través de un semáforo “de brazos” horizontal, que a la noche eran representadas por una luz roja y otra verde.

Cierto es que más allá del significado de su código de colores, la ubicación de los mismos es puramente estratégica: el rojo estará por encima de todo, seguido por el amarillo y finalmente por el verde. Esta elección es para ayudar a quienes tengan dificultades para distinguirlos o en casos de baja visibilidad.