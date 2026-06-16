Ni rojo, ni amarillo, ni verde: el nuevo color del semáforo que cambiaría tu forma de manejar

Para el conductor humano, la regla ante este nuevo color es extremadamente sencilla: seguir al auto de adelante. Si el vehículo precedente avanza, se avanza; si frena, se frena. Es decir, es una idea destinada a la buena convivencia entre los humanos y los autos inteligentes.

Aunque parezca una idea de ciencia ficción, los estudios preliminares mediante simulaciones por computadora arrojaron datos contundentes. La introducción de la fase blanca es capaz de reducir las demoras en los cruces en un 14,7% promedio, una cifra que puede superar el 25% en zonas con una alta densidad de vehículos autónomos.

semaforo Esta nueva propuesta está lejos de ser aprobada.

Ciudades de vanguardia tecnológica, e incluso entornos urbanos complejos como Roma, han servido de escenario para las primeras pruebas experimentales de este sistema, analizando la reacción y adaptabilidad de los peatones y conductores reales ante este estímulo visual inédito.

¿Llegará el semáforo blanco a la Argentina?

Para los conductores locales, la implementación de un cuarto color en las calles todavía se avizora en un horizonte lejano. En la Argentina, la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449) establece de forma taxativa que las luces para el control del tránsito vehicular se limitan exclusivamente al rojo, amarillo y verde.

Por ahora, el blanco está reservado únicamente para las señales peatonales o situaciones específicas de giro regulado en algunas jurisdicciones.

Incluso en los Estados Unidos, el sistema aún no ha sido integrado de manera oficial en los manuales de vialidad nacionales, pero ya está diseñado y podría ser una realidad pronto.