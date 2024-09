Los beneficios del licuado de chocolate que toma Jennifer Aniston y cómo hacerlo.

Sin ayuda de especialistas ni la necesidad de salir de casa constantemente, Jennifer Aniston consiguió la mejor manera de ayudar a su metabolismo y organismo en general. Se trata de un licuado riquísimo que le aporta lo justo y necesario para que el envejecimiento no sea un problema para ella.

"Es perfecto e increíble", aseguró la modelo en una entrevista donde habló sobre esta clave en su nutrición diaria. Hace poco tiempo, Jennifer Aniston compartió en Instagram cómo realiza el licuado poderoso y qué ingredientes son necesarios:

El paso a paso para lograr este licuado de Jennifer Aniston es simple y fácil: basta con meter todo en la licuadora o procesadora y mezclar. La actriz confesó que, en algunas ocasiones, le suma un poco de canela, matcha, espinacas y un poco de manteca de almendras.

En lo que respecta a los beneficios de este licuado, se destaca la prevención del desgaste de huesos y articulaciones, la mejora de la piel y cabello. Por último, es clave para comenzar el día con la mejor energía.

En paralelo a esto, Jennifer Aniston confesó que hace poco tiempo volvió a sumar carbohidratos a su dieta diaria. "Hay algo en mi cuerpo que agradece comer carbohidratos, siento que me dice algo como: muchas gracias, ¿por qué me habías quitado estas cosas que tanto amo?", contó.

Embed - Jennifer Aniston on Instagram: "Good Morning @vitalproteins Favorite smoothie: - 1 cup of Chocolate Almond Milk - 2 scoops of Vital Proteins Chocolate Collagen Peptides - Cherries and Banana - A few drops of Stevia - Antioxidants - 1 cup of ice Other key players not shown but always added: - Spinach - Pinch of cinnamon - Matcha powder - Spoonful of Almond Butter …That’s it!"