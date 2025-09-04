Los bares porteños suman música en vivo a sus propuestas gastronómicas.

A medida que pasa el tiempo, aparecen más cafeterías convertidas en espacios de entretenimiento o acompañadas por una galería de arte, matizado muchas veces por música tocada y cantada en vivo.

Se trata nada más y nada menos de una corriente que baja de Europa con los llamados coffee rave, una costumbre que suma cada vez más adeptos.

Hace algún tiempo, en las redes sociales, se empezó a ver una serie de sets musicales, de la mano de diversos DJs, en formato diurno dentro de cafeterías de diversas ciudades del mundo.

Bs As musica cafés Rock, jazz, tango, bandas musicales en vivo o Djs, la nueva propuesta de los bares de Buenos Aires para compañar un café. Foto Turismo Buenos Aires.

A partir de esas propuestas, distintos artistas, como también los mismos bares y otras cuentas vinculadas al mundo de la electrónica, comenzaron a compartir una alta producción de contenidos donde un artista tocaba en un espacio de día y los asistentes, bailaban a su alrededor, tomando café y comiendo croissants.

Gastronómía tradicional y propuestas gourmet

En la Ciudad de Buenos Aires, viejos bodegones, PH y casonas recicladas con terraza se fueron adaptando a esa novedosa propuesta de entretenimiento y disfrute del arte, variando con comidas ligeras y hasta platos gourmet.

Jarana (fusión de sushi y música electrónica).

(fusión de sushi y música electrónica). Jazz : La Biblioteca Café (happy hour con jazz en vivo), Nuva Café (jazz sessions y cena gourmet).

: La Biblioteca Café (happy hour con jazz en vivo), Nuva Café (jazz sessions y cena gourmet). Rock : Hard Rock Cafe (eventos en vivo), Rodney Bar (rock nacional).

: Hard Rock Cafe (eventos en vivo), Rodney Bar (rock nacional). Café con música instrumental: Jukeboxy (música suave y relajante para cafeterías).

Jukeboxy (música suave y relajante para cafeterías). Otros géneros : Music Experience (show con mozos cantantes),

: Music Experience (show con mozos cantantes), Opción innovadora: Music Experience (bar con mozos cantantes).

Música y bandas para todos los gustos se pueden encontrar en sitios gastronómicos que intentan complacer con una propuesta diferente.

Aldo's Restorán: Los sábados y domingos ofrece su ciclo "Nicasia Sessions" con jazz en vivo en su terraza, junto a tapas y vinos.

Los sábados y domingos ofrece su ciclo "Nicasia Sessions" con jazz en vivo en su terraza, junto a tapas y vinos. Swing City: Es un lugar conocido por sus bandas de jazz y swing y clases de baile, con una buena oferta gastronómica

Es un lugar conocido por sus bandas de jazz y swing y clases de baile, con una buena oferta gastronómica La Ventana: En San Telmo, es una tanguería tradicional que combina una cena gourmet con un espectáculo de tango y folclore a cargo de 32 artistas.

Bares porteños con música y canciones

En barrios porteños como Palermo, San Telmo, Belgrano y Almagro hay varios cafés y bares que ofrecen picadas, platos ligeros, tragos y cerveza, con la actuación de músicos a la gorra. La propuesta es variada para todos los gustos y paladares.

Pasillito (Gorriti 4391, Palermo), con la esencia de los clásicos bares de tapas españolas.

(Gorriti 4391, Palermo), con la esencia de los clásicos bares de tapas españolas. Ostende (Virrey Loreto 3303, Colegiales), inspirado en los bodegones costeros y ambientado en los años 70.

(Virrey Loreto 3303, Colegiales), inspirado en los bodegones costeros y ambientado en los años 70. Mixtape (Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano) ofrece una programación musical de la que forman parte varios DJ residentes, donde dos veces a la semana organizan “Vinito, Vinilos y Vos”. Además de disfrutar de una variedad de platos y degustación de vinos, hay música en vivo de la mano de artistas que pasan vinilos, encuentro en la vereda, feria de vinilos y discos.

(Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano) ofrece una programación musical de la que forman parte varios DJ residentes, donde dos veces a la semana organizan “Vinito, Vinilos y Vos”. Además de disfrutar de una variedad de platos y degustación de vinos, hay música en vivo de la mano de artistas que pasan vinilos, encuentro en la vereda, feria de vinilos y discos. Saavedra (Avenida García del Río 2969), popular entre los cazadores de barras de autor debido a su increíble carta de cócteles, donde los viernes hay música en vivo de la mano de diferentes DJs con una selección de ambiente, chill o tecno.

Bs As música canciones Los bares y cafeterías porteñas no dejan de renovarse y a sus propuestas gastronómicas le suman música en vivo con Djs o bandas. Foto Turismo Buenos Aires.

En algunas páginas de viajes figuras varios sitios de la Ciudad de Buenos Aires donde disfrutar de un buen café y atractivas propuestas musicales.