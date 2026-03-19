Las Heras recibió 100 denuncias de infracciones de tránsito capturadas por celular en 3 semanas

La Municipalidad de Las Heras implementó desde el 24 de febrero un sistema que permite a los automovilistas denunciar infracciones de tránsito por WhatsApp en rutas provinciales y nacionales que atraviesen el territorio comunal. En 3 semanas de funcionamiento, llegaron 100 reportes con fotos y videos, aunque más del 60% no correspondía a la jurisdicción.
De los registros recibidos, la comuna labró 10 actas en los casos donde se pudo comprobar el incumplimiento. La mayoría correspondió a vehículos que pasaron en doble línea amarilla.
Este miércoles la Legislatura aprobó un proyecto de ley para replicar este sistema en todo el territorio provincial.
Desde el municipio consideraron positivos los resultados y anunciaron que continuarán con la campaña de concientización, con foco especial en la Ruta 7, el principal corredor hacia Chile y un lugar habitual de infracciones que suelen terminar viralizadas en redes sociales o difundidas en los medios.
El dato llamativo del balance inicial es que gran parte de los videos enviados mostraban infracciones fuera de Las Heras. Algunos correspondían a Luján o Capital, y otros directamente al lado chileno de la Ruta 7.
La innovadora medida de Las Heras
El sistema fue implementado hace 3 semanas a través de un decreto municipal y permite enviar fotos y/o videos por WhatsApp de infractores a un número oficial del municipio.
De todas formas, esta nueva modalidad no implica la creación de nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio vigente, sino que reglamenta un mecanismo de actuación basado en registros audiovisuales aportados por terceros en tiempo real.
Las Heras aclaró que no se trata de un sistema automatizado ni de captación masiva de imágenes, sino de una herramienta de alerta operativa con intervención directa de un funcionario de Tránsito.
Entre las infracciones que se pueden denunciar, se encuentran:
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Adelantamientos en doble línea amarilla.
Sobrepasos en curvas, puentes o intersecciones señalizadas.
Circulación en contramano.
Otras maniobras expresamente prohibidas que pongan en peligro la seguridad vial.
Quedan excluidas las faltas que requieran medición técnica o instrumental, como exceso de velocidad, controles de alcoholemia, pesaje o verificaciones mecánicas específicas.
Los números de WhatsApp donde se pueden enviar los videos son: 2612649239 y 2617160393.