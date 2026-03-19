Las Heras recibió 100 denuncias de infracciones de tránsito capturadas por celular en 3 semanas

infracciones multas viales en ruta 7 las heras (1) Uno de los infractores multados por pasar en doble línea amarilla.

Desde el municipio consideraron positivos los resultados y anunciaron que continuarán con la campaña de concientización, con foco especial en la Ruta 7, el principal corredor hacia Chile y un lugar habitual de infracciones que suelen terminar viralizadas en redes sociales o difundidas en los medios.

El dato llamativo del balance inicial es que gran parte de los videos enviados mostraban infracciones fuera de Las Heras. Algunos correspondían a Luján o Capital, y otros directamente al lado chileno de la Ruta 7.

infracciones multas viales en ruta 7 las heras 2 Otro automovilista pasa en doble línea amarilla. Fue multado por la Municipalidad de Las Heras.

La innovadora medida de Las Heras

El sistema fue implementado hace 3 semanas a través de un decreto municipal y permite enviar fotos y/o videos por WhatsApp de infractores a un número oficial del municipio.

De todas formas, esta nueva modalidad no implica la creación de nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio vigente, sino que reglamenta un mecanismo de actuación basado en registros audiovisuales aportados por terceros en tiempo real.

Las Heras aclaró que no se trata de un sistema automatizado ni de captación masiva de imágenes, sino de una herramienta de alerta operativa con intervención directa de un funcionario de Tránsito.

infracciones multas viales en ruta 7 las heras 3ç La Guardia Urbana Municipal en la alta montaña.

Entre las infracciones que se pueden denunciar, se encuentran:

Adelantamientos en doble línea amarilla.

Sobrepasos en curvas, puentes o intersecciones señalizadas.

Circulación en contramano.

Otras maniobras expresamente prohibidas que pongan en peligro la seguridad vial.

Quedan excluidas las faltas que requieran medición técnica o instrumental, como exceso de velocidad, controles de alcoholemia, pesaje o verificaciones mecánicas específicas.

Los números de WhatsApp donde se pueden enviar los videos son: 2612649239 y 2617160393.