Los ciudadanos podrán enviar videos de infracciones viales para que la Justicia los sancione

paso a chile ruta 7 imprudentes doble linea multa Las infracciones viales en la Ruta 7 suelen ser moneda corriente y han quedado plasmadas en videos que luego se viralizaron. Foto: archivo

Si bien este aporte no constituye una denuncia formal ni otorga fe pública automática, servirá de base para que las autoridades viales inicien investigaciones y, de corresponder, apliquen las sanciones pertinentes.

Fundamentos: el ojo ciudadano donde no llega el Estado

El miembro informante, José Manuel Vilches (UCR), defendió la propuesta aclarando que no tiene un fin recaudatorio. "Es un sistema de prevención que va a beneficiar a la comunidad evitando accidentes y muertes", sostuvo el legislador, quien destacó que mientras la tasa nacional de mortalidad vial es de 9,9 por cada 100.000 habitantes, en Mendoza se ubica en 7,8, cifra que se busca reducir aún más con esta "fiscalización colaborativa".

En la misma línea, desde el PRO, las diputadas Jimena Cogo y Cintia Gómez subrayaron que esta modalidad ya se aplica con éxito en países como Alemania, Brasil y China. "Estamos modernizando el sistema; la última palabra la seguirá teniendo la Justicia de Mendoza a través de los juzgados viales", precisaron.

Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) acompañaron la medida, aunque este último pidió extremar recaudos tecnológicos para evitar manipulaciones con inteligencia artificial.

Cruces con el PJ por la viabilidad y el rol del Estado

La nota discordante la dio el bloque del PJ, que votó en contra del proyecto. El diputado Germán Gómez cuestionó la factibilidad de la ley, argumentando que se "sobrecargará" al Ministerio de Seguridad con un aluvión de videos que deberán ser verificados uno por uno. "El control lo debe realizar el Estado. Reducir accidentes se logra con educación y formación, no con este proyecto que es materialmente de imposible realización", disparó.

Cerrando el debate, Enrique Thomas (PRO Libertad) retrucó las críticas asegurando que la medida rompe la barrera entre la ciudadanía y la política. "El Estado no puede resolver todo siempre; el ciudadano debe sentirse parte de la solución", sentenció.

A partir de ahora, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar los canales de recepción y el protocolo que seguirán los Juzgados viales para validar el material aportado por los vecinos sobre las infracciones de tránsito antes de emitir las multas.