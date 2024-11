Las dos palabras mágicas para decir adiós a los pensamientos negativos, según la psicología

Hablar con uno mismo .jpg

Psicología: La magia de las palabras

El blog Psychology Today un sitio especializado en psicología señala que al enfrentarse a pensamientos negativos, usar las palabras "yo soy" de manera constructiva puede ser transformador. Este simple enunciado, seguido de afirmaciones positivas, puede ayudar a desafiar y desmantelar las creencias autocríticas que a menudo surgen en nuestra mente.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo escribe la letra N una persona competitiva, según la grafología

El poder de las palabras no debe subestimarse. Al adoptar un enfoque positivo, no solo mejoras tu salud mental, sino que también impactas en tu comportamiento y en tus relaciones interpersonales. Por ejemplo, en lugar de pensar "no soy suficiente", puedes reformular este pensamiento a "yo soy capaz y merezco éxito". Este cambio de perspectiva no solo alivia la carga emocional, sino que también fomenta una mentalidad más saludable y resiliente.

¿Cómo implementar este cambio?, según la psicología

Hablar con uno mismo (1).jpg

Para implementar un diálogo interno más positivo, los expertos en psicología sugieren que:

Identifica los pensamientos negativos: Tómate un momento para reflexionar sobre las creencias autocríticas que suelen aparecer en tu mente. Reconocer estos patrones es el primer paso hacia el cambio.

Utiliza afirmaciones positivas: Una vez que identifiques estos pensamientos, reformúlalos utilizando "yo soy". Por ejemplo, si piensas "soy un fracaso", cámbialo a "yo soy un aprendiz en constante crecimiento"

►TE PUEDE INTERESAR: Los hábitos para reconocer a una persona que es infiel, según la psicología