Soledad Pastorutti.jpg

Poco a poco se acerca la fecha de la fiesta máxima de la Vendimia en Mendoza y, mientras los departamentos eligen a sus candidatas para estar en el teatro griego Frank Romero Day, comenzó a conocerse algunos datos del Acto Central, como las entradas y la venta de ellas.

Sole Vendimia.png

Durante la jornada del viernes, se conoció que el lunes 23 de enero comenzarán a venderse de manera virtual las entradas para el Acto Central de la Vendimia de Mendoza y para las repeticiones. Si bien era un dato que mantenía atentos a todos, la duda principal ronda en qué artistas serán los que brinden los shows, aunque La Sole terminó con parte de la incógnita.

Soledad, MYA - Yo No Te Pido la Luna (Official Video)

En la pagina oficial de Soledad Pastorutti, la artista confirmó que el domingo 5 de marzo dirá presente en Mendoza, formando parte de la Vendimia.

Sin embargo, el Ministerio de Cultura y Turismo aún no confirma la presencia de la cantante y asegura que "hay varias conversaciones con artistas pero hasta no tener el contrato, definitivamente firmado, no pueden confirmar nada".

Para otra de las noches, se han mencionado algunos nombres como los de Wos, Emilia Mernes y hasta el de Lali Espósito, pero por ahora son solamente rumores, ya que desde Cultura no han querido soltar los nombres de los artistas con los que se ha conversado.

Artistas Vendimia.jpg

