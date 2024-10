La sencilla receta sin TACC para hacer tus propias galletas de arroz en simples pasos

galletas de arroz - receta - sin TACC(5).png Esta sencilla receta sin TACC puedes prepararla para tu desayuno o merienda y es perfecta.

La receta de las galletas de arroz sin TACC

Recuerda que antes de preparar cualquier receta sin TACC es muy importante que limpies muy bien la zona de trabajo, ya que al realizar este tipo de preparaciones debemos tener cuidado con la contaminación cruzada.

Una vez que hayas esterilizado y dejado tu lugar de trabajo en perfectas condiciones, es hora de poner manos a la obra.

Para la preparación de estareceta de galletas de arroz inflado sin TACC necesitas:

1 taza de arroz blanco

1 ½ taza de agua

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de miel

La sal y la miel son para hacer tus galletas de arroz dulces o saladas. En caso de solo querer dulces no uses sal y en caso de que quieras saladas no uses miel.

Paso a paso para tu receta de galletas de arroz inflado sin TACC

Lo primero que debes hacer para que tus galletas sin TACC salgan verdaderamente ricas es lavar varias veces el arroz para quitarle las impurezas.

galletas de arroz - receta - sin TACC (3).png Hornear tus galletas de arroz por 45 minutos a 180ºC.

Luego, debes dejar escurrir un rato. Vierte la taza y media de agua en una olla y coloca al fuego. Cuando rompa hervor, incorpora el arroz y cocina a temperatura media por 18 minutos. Pasado ese tiempo, extiende el arroz en una bandeja y deja enfriar muy bien. Mientras tome temperatura ambiente, precalienta tu horno a 180°C. Una vez frío divide la mezcla en dos recipientes y a una mitad agrégale sal y a la otra la miel. De este modo tendrás galletas de arroz dulces y otras saladas. Toma porciones pequeñas de la mezcla, haz una bolita y luego aplasta hasta darle forma de galleta. Coloca tus galletas en una bandeja con un papel de cocina y hornea por 45 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, saca del horno y deja reposar.

Listo, ya tienes tus galletas de arroz sin TACC listas para disfrutar como más te gusten.