El esponjoso pan casero sin TACC para hacer en menos de un minuto en el microondas

Antes de preparar cualquier receta sin TACC es muy importante que limpies muy bien la zona de trabajo, ya que al realizar este tipo de preparaciones debemos tener cuidado con la contaminación cruzada.

Una vez que hayas esterilizado y dejado tu lugar de trabajo en perfectas condiciones, es hora de poner manos a la obra.

Para la preparación de esta receta sin TACC necesitas:

Esta sencilla receta te llevará menos de unos minutos su preparación:

Si quieres, puedes cortarlo a la mitad y agregarle verduras, jamón, queso, pollo, o lo que más te guste para tener un increíble sándwich.

Esta sencilla receta de pan casero sin TACC fue compartida por la cuenta @metodo_dietas.keto

Compartió este sencillo video con el paso a paso. Ella lo pasó por la sandwichera una vez que finalizó el procedimiento para tener un increíble tostado.

Pan Fiten 90 seg. Queda muy esponjoso y riquísimo, y no tiene harinas. INGREDIENTES: 1 cda. Aceite de oliva 1 huevo 2 cdas. Harina de almendra 1 cdta. Polvo de hornear Sal al gusto 1 cdta. Chía PREPARACIÓN: En un recipiente mezclar todos los ingredientes. Vaciar en un recipiente la mezcla y llevar al microondas por 90 segundos. Listo. A disfrutar ! ¡Transforma tu alimentación y disfruta de deliciosas recetas keto! Si estás listo para llevar tu dieta al siguiente nivel, no te pierdas mi recetario exclusivo. Descubre opciones fáciles y sabrosas que te ayudarán a alcanzar tus objetivos.