La Justicia les quitó a sus hijos: vivían en el bosque sin luz, con un huerto y agua de pozo

Los hijos no estaban escolarizados en el sistema tradicional; en su lugar, los padres aplicaban el "unschooling" o desescolarización, un método de aprendizaje basado en las experiencias cotidianas y el contacto directo con la naturaleza.

El incidente que activó las alarmas de la Justicia

El aislamiento de la familia se rompió drásticamente en el otoño de 2024, cuando todos los integrantes debieron ser hospitalizados tras sufrir una intoxicación accidental por la ingesta de setas silvestres recolectadas en el bosque.

Este episodio dio intervención a los servicios sociales y a las autoridades sanitarias. La Justicia estaba al tanto del caso y trabajando para solucionarlo.

Tras realizar inspecciones en el lugar, los informes técnicos describieron la vivienda como una "ruina" carente de condiciones de habitabilidad y servicios higiénicos básicos, como un inodoro convencional (utilizaban un sistema de compostaje exterior).

La decisión de la Justicia

El Tribunal de Menores de L'Aquila de Italia dictó una sentencia para retirar temporalmente la custodia de los tres niños, quienes fueron trasladados a un centro de protección.

La Justicia no basó su decisión únicamente en la falta de escolarización, sino en el riesgo para el desarrollo social y psicológico de los menores. Según los peritajes iniciales:

bosque de Abruzzo La Justicia analizó el estado de los niños y tomó una decisión.

Los hijos presentaban una falta total de interacción con sus pares.

presentaban una falta total de interacción con sus pares. Nunca habían asistido a controles pediátricos.

Se reportó que los menores no sabían escribir e incluso manifestaban temor ante elementos cotidianos como una ducha.

El futuro de la familia

A pesar de la medida, el tribunal ha dejado abierta la posibilidad de que los padres recuperen la custodia si aceptan cumplir con ciertos requisitos mínimos de integración y salubridad.

familia de Italia (2) Un caso que dio que hablar en Europa.

Entre estas condiciones se encuentran la instalación de agua corriente en la vivienda y el compromiso de que los niños tengan encuentros semanales con la escuela más cercana para supervisar su evolución educativa y social.

Mientras los padres defienden su derecho a vivir según sus ideales y aseguran que sus hijos son "felices y educados", el caso ha reabierto el debate en Europa sobre los límites entre la libertad de elección de los padres y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos fundamentales de los niños.