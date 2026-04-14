Submarino realiza un descubrimiento en Antártida y desaparece: estructuras submarinas desconocidas

antartida submarino El estudio resaltó el descubrimiento realizado por el submarino antes de desaparecer en las heladas aguas antárticas.

El robot operó sin contacto en tiempo real debido a que las señales de radio no atraviesan la masa de hielo. Las misiones exitosas previas permitieron recolectar información valiosa antes del incidente final. El equipo de trabajo utilizó instrumentos acústicos para guiar al vehículo por el lecho marino. Sin embargo, en su último despliegue, el aparato no regresó al punto de encuentro acordado por los científicos.

Descubrimiento y desaparición

La pérdida del equipo ocurrió tras un descubrimiento fundamental para la oceanografía en la Antártida. A pesar de las búsquedas exhaustivas, los investigadores no hallaron rastros del submarino ni señales de socorro. El entorno hostil y la falta de comunicación bajo el hielo dificultan la determinación exacta de lo sucedido. Existe la posibilidad de que un fallo mecánico o una colisión con relieves submarinos impidieran su salida a la superficie.

A pesar de este suceso, los archivos enviados por el submarino constituyen el primer registro detallado de fracturas antiguas activas desde la década de 1990. Este descubrimiento en la Antártida permite observar por primera vez cómo el agua profunda desgasta las bases de las plataformas flotantes.