La dieta antiinflamatoria que el cardiólogo Eric Topol recomienda para vivir más de 100 años

Su rutina nutricional combina evidencia científica acumulada durante décadas con simplicidad práctica: yogur griego con frutos del bosque y granola para desayunar, puñados de frutos secos variados durante el día, y ensaladas completas con salmón o pescado horneado para cenar.

El descubrimiento clave de Topol identifica al sistema inmunológico como el gran impulsor del envejecimiento saludable. Las personas que llegan a edades avanzadas con vitalidad presentan una respuesta inmune equilibrada, capaz de proteger contra enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y oncológicas, sin generar inflamación crónica excesiva.

Este fenómeno, denominado inflammaging (fusión de inflamación y envejecimiento), marca la diferencia entre quienes envejecen con plenitud y quienes acumulan enfermedades crónicas.

Omega 3 y aceite de oliva: pilares de la protección celular

La dieta mediterránea prioriza alimentos frescos y poco procesados. Vegetales, frutas, legumbres, semillas, aceite de oliva virgen extra, mariscos, pescados y aves conforman la base nutricional. El aceite de oliva, rico en ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles, actúa como antioxidante natural combatiendo el daño celular provocado por radicales libres.

dieta mediterránea.jpg La dieta mediterránea prioriza alimentos frescos y poco procesados.

El pescado azul aporta ácidos grasos omega 3 esenciales para la salud cerebral y la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Los omega 3 favorecen además la salud cardiovascular y la movilidad articular.

Las legumbres, ricas en proteínas vegetales, fibra y minerales, permiten sustituir parcialmente el consumo excesivo de carnes rojas, asociadas con mayor inflamación sistémica.

Topol enfatiza que este enfoque nutricional no se trata de prohibiciones radicales sino de prioridades inteligentes. Su almuerzo habitual consiste en una mezcla de frutos secos: nueces, almendras y cacahuetes que compra en bolsas grandes, mezcla personalmente y consume diariamente. Para cenar, combina lechuga y rúcula con zanahorias ralladas, tomates, aguacate y, varias veces por semana, salmón horneado troceado.

Inflammaging: el enemigo silencioso que acelera el envejecimiento

El inflammaging representa uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia de la longevidad. La inflamación crónica de bajo grado, imperceptible pero constante, deteriora progresivamente tejidos y órganos, acelerando el envejecimiento biológico y facilitando la aparición de enfermedades crónicas. Los alimentos ultraprocesados, que representan entre 60% y 70% de la dieta en países como Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, son el principal combustible de esta inflamación destructiva.

Alimentos ultraprocesados y sus riesgos para la salud (2).jpg Los alimentos ultraprocesados, son el principal combustible de esta inflamación destructiva.

Los ultraprocesados contienen combinaciones perjudiciales de azúcares añadidos, harinas refinadas, grasas trans y aditivos químicos. La evidencia científica acumulada los vincula directamente con mayor riesgo de diabetes tipo 2, demencia, Alzheimer, enfermedades cardíacas y prácticamente todos los cánceres comunes. Topol advierte que estos productos representan para la salud pública lo que el tabaco significó en el siglo pasado.

La dieta antiinflamatoria contrarresta el inflammaging mediante alimentos con propiedades antiinflamatorias naturales. Estudios publicados en Research Gate confirmaron que este patrón alimentario reduce marcadores inflamatorios sistémicos, mejora la salud cardiovascular y disminuye el riesgo de mortalidad prematura.

Topol no utiliza ni recomienda suplementos nutricionales para personas sanas, insistiendo en que la evidencia clínica sobre su valor es insuficiente para individuos con dieta adecuada.

Para adultos mayores sugiere aumentar moderadamente la ingesta de proteínas con objetivo de preservar masa muscular, pero sin excesos. El mensaje final derivado de su experiencia científica y cotidiana es contundente: la longevidad saludable se construye con constancia, elecciones sencillas y preferencia por alimentos frescos que mantengan los procesos inflamatorios bajo control.

La ciencia de la longevidad desmonta el mito de la predestinación genética y devuelve el protagonismo a decisiones cotidianas accesibles para cualquier persona. Los ultraprocesados ganan terreno impulsados por su bajo costo y disponibilidad inmediata, este hallazgo científico ofrece una alternativa concreta.