La batalla de un hombre en la Justicia de Familia luego de cuatro años sin poder ver a su hijo

justicia de familia juzgado n 5 godoy cruz.jpg El expediente está en el Juzgado de Familia Nº 5 de Godoy Cruz.

►TE PUEDE INTERESAR: El mendocino Alejo Arias afronta al menos seis meses atrapado en el régimen de Bukele en El Salvador



Preocupado, Diego lo llevó a una psicóloga especialista en estos temas en niños, y confirmaron que por medio de juegos su medio hermano habría abusado sexualmente de él, algo que se confirmó después con pericias realizadas por médicos del Hospital Notti.

La tía del niño propuso que, antes de hacer una denuncia, trataran el tema como familia y hablar con la mamá del nene, ya que su otro hijo también era víctima de alguna situación que desconocían. Intentaron hablar con la mujer, pero esto no dio resultado y por el contrario, fue el inicio de situación que llevó a la separación del nene con su padre.

La denuncia de abuso sexual y la decisión de la Justicia de Familia

"Tratamos de hablar con la mamá del nene y se volvió loca, no quiso aceptarlo. Yo sé que es difícil, pero se vulneraba el derecho y bienestar del más chico, y a raíz de eso no nos quedó otra que denunciar el caso. Ahí intervino la Justicia de Familia, y le dieron a mi hermano una tenencia provisoria hasta que la mamá y el otro chico hicieran un tratamiento. Pero nunca se hizo, no supervisaron ese tratamiento y no presentaron certificados de tratamiento psicológico para ambos", explicó Silvina.

Mientras, la mujer contó que el nene siguió con su tratamiento psicológico y con toda la contención que necesitaba para superar esas situaciones que contaba que le pasaron con su hermano, mientras su mamá trabajaba y él quedaba bajo el cuidado del chico de 12 años.

Intentaron que el vínculo con su madre continuara, pero esta no se presentaba cuando era citada, indicaron. También ocurrió en un encuentro en el que la mujer le dijo que le habían arruinado la vida y que si él no estaba con ella se iba a "morir de verdad". Todo esto consta en el expediente en los informes emitidos por la psicóloga que lo atendía.

Justicia de Familia.jpeg El temor de la familia es que el nene esté enojado con su padre o que ni siquiera lo reconozca. Imagen ilustrativa.

Pero en noviembre del 2019 citaron a Diego al Juzgado de Familia Nº 5 de Godoy Cruz, donde una jueza decidió que la tenencia permanente del nene la debía tener su mamá, y le aplicó a él una prohibición de acercamiento para su ex pareja y también para el su hijo. "La jueza le entregó a mi sobrino a su mamá sin ninguna explicación. Después nos enteramos que ella había hecho denuncias falsas contra mi hermano. El nene volvió a la casa con su mamá y su medio hermano".

►TE PUEDE INTERESAR: Casi 700 directores de escuelas le exigen a José Thomas que les duplique el sueldo básico



A partir de ese momento fue muy difícil para ellos saber dónde estaba el niño. "Se fue a vivir a San Martín y dio un domicilio que no era el que estaba viviendo. Fui con una escribana hasta el domicilio que declaró y no estaba ahí. Fui a llevarle cosas a mi sobrino. Me atendió la hermana de mi ex cuñada y me dijo que habían salido a pasear, a pesar de ser pandemia", relató Silvina.

Dijo que dos semanas después volvió a ir y le dijeron lo mismo, por lo que dieron aviso al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Martín, quienes comenzaron a buscar al nene y a su madre. "Lo encontraron en Rivadavia por el colegio y ahí llegamos al nuevo domicilio, donde se empezaron todos los trámites judiciales. Pero cuando estaba avanzado se volvió a ir a San Martín".

Esta situación pasó varias veces, la mujer no se presentaba cuando era citada y luego decía que no había recibido ninguna notificación judicial. Finalmente, durante el 2022 le hicieron pericias psicológicas a la mujer y también al niño, quien había cambiado su pensamiento por completo.

Los resultados de pericias de la madre y su hijo

Sobre la mujer, los especialistas que la evaluaron definieron que tiene "características de personalidad narcisista. Escasa tolerancia a la frustración, dificultades para tomar contacto con aspectos negativos de sí misma y para considerar o valorar puntos de vista distintos al propio".

Además, señalaron que no puede enfrentarse a "dificultades surgidas en el contexto del rol materno. Se advierte una dinámica disfuncional en el sistema parental, con fallas para sostener una comunicación asertiva que posibilite una eficaz resolución de sus conflictos en este contexto, y falencias para anteponer y priorizar las necesidades del hijo en común. Surgen limitaciones para el funcional desempeño del rol parental".

Por esto, en el mismo informe, indicaron que: "Se estima necesario que realice tratamiento psicológico de manera sostenida en el tiempo bajo mandato de la Justicia de Familia, con presentación de constancias e informes de evolución".

Respecto al nene hoy de 8 años, los peritos indicaron que primero no quiso hablar sobre su papá, lo que demuestra "la existencia de un bloqueo emocional para dialogar sobre su vinculación con su papá, tomando posición por el discurso materno, que es con quien comparte la totalidad de su vida cotidiana".

►TE PUEDE INTERESAR: Los incendios subterráneos en Guaymallén dejaron dos familias evacuadas y otras dos en riesgo



Por eso, fue que el 19 de octubre del 2022, la Justicia levantó la prohibición de acercamiento a su hijo y ordenó la revinculación con su papá, lo que ya sabían que llevaría tiempo, pero hasta el momento no se pudo concretar ningún encuentro ya que la mujer no se presenta y no lleva a su hijo para que vea a su padre bajo supervisión.

La Justicia de Familia de Rivadavia la declaró el rebeldía hace meses, cuando ella volvió con su hijo a San Martín sin aviso. El lunes 31 de julio debía darse por fin ese primer contacto de Diego con su hijo, pero nuevamente su madre no fue y por segunda vez fue declarada en rebeldía por una jueza de San Martín.

La batalla de una familia que lucha por recuperar un vínculo

Silvina hizo hincapié en los años que pasaron y nadie piensa en el niño: "La inoperancia de las personas que trabajan en estos organismos, a ninguno no les importa el niño. El lunes la jueza de San Martín la declaró en rebeldía por segunda vez, ¿cuántas veces más la van a declarar en rebeldía y no le van a hacer nada?, ¿cuánto más vamos a esperar respuestas?".

Actualmente, una vez más, desconocen dónde está la mujer y su hijo ya que volvió a cambiar de domicilio. "¿Cuánto más vamos a tener que esperar? Esta semana tenía que ser el encuentro del niño con su papá y ella se volvió a desaparecer. Lo que más nos preocupa es la vulnerabilidad de ese niño y nadie se ocupa. Hemos respetado los tiempos de la Justicia lenta y burocrática, lo intentamos todo, y no tenemos respuestas".