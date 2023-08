Casi 700 directores de escuelas le exigen a José Thomas que les duplique el sueldo básico

Nota de reclamo de directivos a Rodolfo Suarez.pdf

Es claro que esos casi 700 directivos están disconformes con el reciente acuerdo paritario que firmó el SUTE y el Gobierno, en el que, entre otras mejoras el gremio logró que el oficialismo aumentara el adicional para los directivos.

"La propuesta de junio incluía un aumento del 20% al adicional de los directivos y lo que se acordó en julio fue llevar ese aumento a un 40%", se escudó Gustavo Correa, el secretario gremial del SUTE y uno de los paritarios que firmó la conformidad del gremio con la propuesta del Gobierno.

Sin embargo, lejos de quedar conformes con ese aumento, esos centenares de directivos de escuelas elevaron un claro petitorio, que entre otras cosas exige un aumento del 100% al ítem 1003, que es la asignación de clase y que termina siendo su básico, del que dependen el resto de los ítems que perciben, como el ítem aula por ejemplo.

El grupo de directores antes de presentar la nota en la DGE.jpg La comisión de representantes de los casi 700 directivos de escuelas que firmaron el reclamo que elevaron al gobernador Rodolfo Suarez y a José Thomas, exigiendo un aumento del 100% de su salario básico.

También pidieron:

Modificar el coeficiente del cálculo para el ítem 2049 a 5 puntos para personal Jerárquico y los proporcionales correspondientes a este índice, como referencia para el resto de los cargos que conforman los Equipos Directivos, con el fin de disminuir la brecha salarial respecto al cargo de mayor jerarquía en el escalafón.

Reconocimiento remunerativo en el salario por vacaciones no gozadas en su totalidad (guardias pasivas) o devolución efectiva de los días.

Para reforzar estos últimos pedidos, aseguran que hoy un docente que tiene doble turno tiene un sueldo superior al de un directivo, que tiene un caudal de responsabilidad infinitamente superior al de un docente de grado.

Desde el Gobierno indicaron que van a analizar el contenido de la nota que ingresó este jueves, pero a la vez aseguraron que parte del petitorio se cumplió en el acuerdo paritario que se firmó con el SUTE, y que los otros planteos no salariales se pueden tratar en las mesas técnicas que depende de la Subsecretaría de Modernización "y que están permanentemente abiertas", aclararon.

El SUTE recibirá a una comisión de directores

El 31 de julio pasado el gremio que representa a los trabajadores de la educación, el SUTE firmó el acuerdo paritario aceptando la propuesta de aumentos y mejoras que les llevó el Gobierno. En el detalle figura un cronograma de aumentos al salario básico de:

Junio: 10,5 %

Julio: 8 %

Agosto: 14 %

Setiembre: 8 %

Octubre: 8 %

Según detallaron previamente, en esa nueva oferta salarial, que desactivó un paro de 4 días que tenía previsto el sindicato, se incluyó mejoras para los cargos jerárquicos, porque precisamente era un reclamo del gremio por el que rechazó la primera propuesta.

Todo eso no alcanzó para frenar el fuerte reclamo que presentaron este jueves esos casi 700 directores de escuelas, muchos de los cuales no sólo no están conformes con lo que aceptó el gremio, sino que ni siquiera están afiliados.

Sin embargo, y ante la nota que circuló por varios pisos de Casa de Gobierno, decidieron citar a una comisión que represente a esos directivos para reunirse con ellos este viernes en la sede del gremio en Ciudad.

"Es claro que la propuesta del Gobierno se aceptó luego de hacer plenarios en las escuelas y plenarios provinciales, por lo que todos, incluso los directivos estaban al tanto de lo que se estaba aceptando. Sin embargo, sí es claro que hoy los directores de escuelas están sobrepasados, sobretodo por la gran carga administrativa que tienen y por el cúmulo de funciones que se les exigen. Por eso vamos a escuchar los pedidos puntuales y haremos de intermediarios para que el gobierno escolar les mejore su situación", adelantó Correa.