La artista de "El velorio de la cruz" aseguró que la hará de nuevo tras su destrucción en la UNCuyo

uncuyo artista cristina perez el velorio de la cruz.jpg La artista Cristina Pérez aseguró que volverá a recrear El Velorio de la Cruz que fue destruido en el espacio de arte del Rectorado de la UNCuyo.

"Decían que la muestra debía estar en la Facultad de Artes, pero estamos encerrando, aprisionando la posibilidad y quitándonos a nosotros como sociedad la posibilidad de hacer otras lecturas de la realidad. Por qué no exponerla públicamente si el arte es para todos y todas, es para la sociedad, porque es un elemento imprecsincible para la comprensión del tiempo", agregó Pérez sobre la obra en conmemoración al Día de la Mujer, que fue expuesta en el Rectorado de la UNCuyo que tanta polémica generó.

Murales rotos en la Uncuyo1.JPG Así fue destruida toda la muestra en conmemoración por el Día de la Mujer en la UNCuyo.

Tras la destrucción de la muestra en la tarde del lunes, por un grupo de 50 personas, señaló: "Nos quitaron al posibilidad de hacer lecturas, de reflexionar, nos quitaron la posibilidad de decir si nos gusta o no nos gusta, pero de ahí a actuar de manera tan violenta, con un discurso de paz y tolerancia pero a la vez escribiendo en un formulario de Google, que hicieron para juntar firmas para que se quitara mi obra, con un texto que decía 'no podemos tolerar la intolerancia'. Qué falta de comprensión, estamos hablando de personas que no tienen cultura. Quien actúa así es hijo o hija de la barbarie. Es la cultura de la violencia, del no me gusta y lo tengo que matar. Tienen todo el derecho a ofenderse, pero de ahí a violentar hay un gran trecho".

Cristina Pérez sostuvo que este hecho concreto y violento "habla de un retroceso social que es condenable y sirve para hacernos reflexionar como sociedad. Las salas de arte son para exponer arte, y el arte es muy diverso. Puede ser que a personas no les guste y puede ser que a otras sí les guste y se sientan representadas, pero no por eso va a haber un acto de vandalismo o violencia tan brutal como el de ayer".

Destrozos en la Uncuyo.jpg Un grupo de 50 personas católicas ingresaron al espacio de arte del Rectorado de la UNCuyo, rezaron y luego destrozaron la muestra por ofender a la Iglesia.

El velorio de la cruz

"Es un sarcófago en forma de cruz, con una figura femenina desnuda y una máscara mortuoria, como una máscara de cráneo", explicó la artista y agregó: "Esa obra pertenece a una serie que se llama 'La cruz, el cuerpo y el luto', tiene más de 20 años, estuvo expuesta en el Área Fundacional inicialmente, donde también generó polémica, y hace 3 años en el espacio Carlos Alonso, en la ex mansión Stoppel".

Muestra 8M 4.jpg El velorio de la cruz fue hecho hace 20 años y pertenece a una serie llamada "La cruz, el cuerpo y el luto".

Pérez detalló: "Es una obra que pude trabajar después de varios años de investigación de sincretismos religiosos, centrándome en la cultura andina, en las prácticas en relación de las celebraciones de la vida o la muerte. En los santuarios populares, ermitas o cementerios rurales la ornamentación es en flores de tela, flores de papel y elementos que tiene que ver con el oropel, con los dorados, con la nostalgia al oro perdido. Esta fiesta del velorio también lo investigué sobre fiestas populares y religiosas en Chile".

"El velorio no es solamente del muerto, es de la cruz, de la virgen, del niño Jesús, es pasarse en vela rezando o celebrando o cantando hacia esas figuras religiosas. Soy una persona creyente también, y me interesan muchísimo todas las prácticas religiosas, sobre todo las que tienen que ver con los cruzamientos de distintas culturas, como lo que pasó en la época de la colonia", manifestó la artista.

uncuyo artista cristina perez el velorio de la cruz 2.jpg Cristina Pérez defendió su obra El velorio de la cruz.

Y agregó: "Esta obra fue sobre cómo se ornamentan esos santuarios. Tiene que ver con la relación de la vida y la muerte, totalmente distinta a las ideas occidentales, y no solamente de lo femenino a la relación de las mujeres sino también a todo lo que tiene que ver con la tierra".

Sostuvo que a pesar de hacer sido destruida en la tarde del lunes, "me interesa hacerla nuevamente porque es parte de una exposición y de una investigación. Esto para mí no es un obstáculo, es algo que hay que atravesar y superar".

Y recordó que no es la primera vez que le pasan estas cosas: "Tuve un juicio por una censura de una obra, tuve destrucción de otras obras. Cuando la obra, la pintura, o lo que se produzca, toma algunas verdades y situaciones reales, incomoda. Había pintado un mural por la memoria, que ahora está en la Casa de la Memoria y la Cultura de Godoy Cruz, que lo tuve que pintar tres veces porque fue vandalizado hace ya 14 años. Es algo que nos sucede cuando trabajamos con temas delicados que inquietan a algunos grupos".