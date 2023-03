El secretario de Extensión y Articulación de la Facultad de Artes y Diseño, Sergio Rosas, dijo poco después de estos incidentes que fueron provocados por "católicos autoconvocades. Se citaron ellos mismo desde la 17 por la web. Tenemos el registro y pueden ser individualizados".

En declaraciones a Canal 7 el funcionario contó que "llegué cuando estaba todo roto y empecé a filmar. Una mujer me dijo que no grabara nada porque había niños y a la vez otros me decían 'puto, carancho, zurdo, ya sabemos dónde vivís'".

Rosas aclaró que no vio alumnos entre los que participaron de los destrozos.

Murales rotos en la Uncuyo3.JPG Los fanáticos religiosos momentos después del ataque a las obras de arte.

La voz de una de las artistas

"Nos quieren silenciar, no quieren que nuestras voces se escuchen. No podemos tolerar la intolerancia", le dijo la reconocida artistas plástica y cantautora Cristina Eliana Pérez, a Radio Nihuil, cuya obra El Velorio de la Cruz fue destruida.

"Esa obra estuvo expuesta en el Museo del Área Fundacional. Soy investigadora artística, no es improvisación. Viajo, expongo en el mundo. No me interesa ofender a la Iglesia, yo soy creyente. Me interesar que se debata", agregó.

Cristina pidió que esto no quede impune, "que gente pueda actuar como sin nada. Somos profesionales, trabajamos, estudiamos, militamos en la docencia. No vulneran una obra, vulneran un pensamiento. Cristo fue crucificado por su pensamiento. ¿Que quieren hacer con nosotras?".

