Alfredo Cornejo sobre la marcha universitaria: "Es útil que se manifiesten en paz y en libertad"

"Que un país no crezca hace casi dos décadas, tiene repercusiones fuertes sobre cómo se financian cada uno de los servicios, sean nacionales, sean provinciales, o sean municipales. No es gratuito que no crezca el país y que no crezca la productividad de la economía", dijo.

tadeo cornejo stevanato.jpg

Sobre la marcha en particular, prevista para este martes, Cornejo calificó como "útil" que "hayan expresiones" y que tales "son propias de la democracia" en este contexto. Pidió que se realicen "en paz y en libertad, sin obstruir la libre circulación del resto".

►TE PUEDE INTERESAR: El vicerrector de la UNCuyo aseguró que el aumento presupuestario es insuficiente y ratificó la marcha

La importancia de una educación de calidad

Cornejo puntualizó que "el desarrollo del país necesita de universidades cada vez más calificadas y es útil que lo comprendan todos: el gobierno, la universidad, sus autoridades".

Que "el gobierno nacional nuevo que comprenda las funciones sustantivas de la universidad", defendió el gobernador.

El ajuste de Milei

"Buena parte de los argentinos estamos apoyando que haya un cambio de régimen económico y la orientación general es positiva", señaló el gobernador de Mendoza sobre los primeros meses de Javier Milei como presidente.

Pero remarcó: "Lo que pasa es que en la orientación general hay medidas dolorísimas, algunas justas y algunas injustas. El ajuste no es necesariamente equitativo como debería ser, y muchos de nosotros queremos propender a que lo sea y hacemos aportes para ello".

Milei brindará una cadena nacional este lunes a las 21, en principio para dar a conocer los números actuales de la economía argentina. Sobre ello, Cornejo manifestó: "Después opinamos sobre eso en particular, pero así como la línea general, creo que Argentina necesita un cambio de régimen económico, de funcionamiento de la economía por las razones que les he dado".

►TE PUEDE INTERESAR: Relanzamiento del Gobierno, anuncio fiscal y arenga por la Ley Bases: los ejes del mensaje que prepara Milei

Y siguió: "Hace casi dos décadas que no crecemos, que producimos la misma riqueza y producir la misma riqueza durante tanto tiempo con 3 o 4 millones más de habitantes tiene repercusiones de peor distribución, tiene repercusiones de mayor pobreza, de mayor deterioro social".

Sobre lo hecho hasta ahora por el Presidente, Cornejo prefirió no profundizar: "Juzgarlo por 4 meses no creo que sea razonable y la verdad que advierto que la mayoría de la población comprende que en 4 meses no se pueden solucionar problemas cuando la base de inicio es muy, muy mala".

De todas maneras sí opinó que "se están haciendo cosas que debían hacerse. Pero en algunas cosas ese ajuste es inequitativo y se paga mal; por ejemplo en el tema jubilaciones, en el deterioro de los salarios".