Masters 1000 de Madrid: cuándo y contra quién debutarán los argentinos

Báez, Cerúndolo y Etcheverry jugarán directamente en la segunda ronda instancia en la que esperarán respectivamente por los ganadores de los siguientes partidos: Zizou Bergs (Bélgica) vs. Luca Van Assche (Francia); Aslan Karatsev (Rusia) vs. Fabian Marozsan (Hungría) y Facundo Díaz Acosta vs. Denis Shapovalov (Canadá).

►Te puede interesar: Facundo Juárez Vila sigue sumando triunfos y escalando posiciones en el ranking mundial