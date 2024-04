El Gobierno dio a conocer la nueva escala salarial de los docentes de Mendoza

En concreto se votó mayoritariamente por el incremento del 10% en abril, otro 10% en mayo y un último 10% en junio, calculado sobre el salario básico de enero de 2024.

Docentes de Mendoza-primaria.jpg

Además, se incluyen sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo y $30 mil en junio para aquellos trabajadores cuyos salarios brutos en marzo no superen dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

►TE PUEDE INTERESAR: AMPROS le pidió al Gobierno que mejore la nueva propuesta de aumento

El detalle de las sumas no remunerativas, que varían según el siguiente detalle:

Agentes cuyo salario a marzo 2024 no supere 2,5 SMVM recibirán $70.000 en abril, $50.000 en mayo y $30.000 en junio.

Agentes cuyo salario a marzo 2024 superen 2,5 SMVM recibirán $35.000 en abril, $25.000 en mayo y $15.000 en junio.

También se dispuso la modificación de los siguientes ítems:

Ítem 1699 — Frontera Docente, que a partir de abril de 2024 pasará a ser equivalente a 70% del índice básico docente por mil puntos.

Ítem 3073 — Adicional Variable DGE, que a partir de abril de 2024 pasará a ser equivalente a 60% del índice básico docente por mil puntos, para los docentes que se desempeñen en forma normal y habitual en escuelas albergue, como maestro de grado, educación inicial y especial albergue.

Ítem 1484 — Adicional Escuela Albergue Nivel Secundario, el que a partir de abril de 2024 pasará a ser equivalente a 60% del índice básico docente por mil puntos, para los docentes de nivel secundario que se desempeñen en forma normal y habitual en escuelas albergue.

Ítem 1345— Ubicación Establecimiento Educativo (Zona), que será equivalente al 100% del básico para los docentes que presten funciones en estos establecimientos de forma normal y habitual.

Ítem 2049 Directivos Docentes para la totalidad de los agentes que lo perciban de conformidad a la escala que corresponda modificando el coeficiente de forma progresiva hasta junio.

Del mismo modo, se definieron mejoras para los profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar que prestan servicio en las escuelas de Mendoza.

La modificación de la escala ha sido fundamental para que los incrementos impacten positivamente. Con este cambio, el Salario Mínimo Neto Provincial Docente Garantizado será de $325.000 en abril, de $350.000 en mayo y de $365.000 en junio para un cargo de maestro de grado sin antigüedad.

Los salarios docentes para los próximos meses

Así quedarán los salarios de los cargos más representativos del sistema y su evolución durante el próximo trimestre:

image.png

►TE PUEDE INTERESAR: El vicerrector de la UNCuyo aseguró que el aumento presupuestario para las universidades es insuficiente y ratificó la marcha

image.png