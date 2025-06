Julio Cobos: "Cornejo tiene muchas ganas de hacer un acuerdo, pero no lo veo a Milei cediendo". 

En su paso por Séptimo Día, Cobos desnudó que lo ve a Cornejo "con muchas ganas de hacer un acuerdo con el Gobierno nacional y yo muchas cosas no comparto. Como le dije en privado no voy a ser un obstáculo, pero sería bueno que si surge un acuerdo no sea solamente una conveniencia electoral", reafirmó.

javier milei alfredo cornejo.jpg Para Julio Cobos será difícil articular una alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, sobretodo porque no ve a Javier Milei cediendo en esa potencial negociación.

Entre los distintos reparos que puso a esa eventual alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, Cobos analizó que para que exista una negociación política ambas partes deberían ceder espacios y candidaturas "y no lo veo al presidente Javier Milei cediendo", insistió.