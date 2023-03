Uno de los videos del ataque en la UNCuyo muestra la arenga de un profesor de la Facultad de Derecho

Entonces, el citado Giaquinta comenzó su breve discurso antes de pedir que lo acompañaran en una oración en latín: "¿Vieron que la provocación blasfema nos mueve a la reacción que están buscando: la violencia física?".

La blasfemia y el exorcismo en la UNCuyo, según Giaquinta

"Decían los santos padres, cuando los emperadores tomaron las iglesias y rompieron todo: no nos rompen las iglesias, no nos pueden quitar nuestra fe. Para que eso pueda lograrse tenemos que pedirle ahora a San Miguel Arcángel que venga a romper el demonio de la persecución blasfema" "Decían los santos padres, cuando los emperadores tomaron las iglesias y rompieron todo: no nos rompen las iglesias, no nos pueden quitar nuestra fe. Para que eso pueda lograrse tenemos que pedirle ahora a San Miguel Arcángel que venga a romper el demonio de la persecución blasfema"

Giaquinta agregó, en lo que parece haber sido su arenga contra la muestra de obras de arte: "Hay un exorcismo. La Iglesia los divide en dos: los sacramentales y los oficiales. Los oficiales los hacen los curas por mandatos del obispo. Y hay unos sacramentales para el papá y la mamá en la casa, cuando hay ciertos males, cuando hay tortura de niños, aborto, cuando hay blasfemia oficial instituida por la autoridad. Está el exorcismo para quitarnos el demonio de la blasfemia".

Quién es Daniel Giaquinta

Giaquinta.JPG El momento de la arenga de Daniel Giaquinta a los fanáticos religiosos que luego atacaron las obras de arte en la UNCuyo.

La participación de Daniel Francisco Giaquinta en los incidentes llevó a que su nombre ocupara la atención de los distintos medios de comunicación de la provincia. Así es como se determinó que tiene 63 años y que ha dado cursos de Retórica en la Facultad de Derecho de la UNCuyo y como docente de la Universidad Católica Argentina.

También se lo vincula con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.

En 2021 dio un curso de oratoria virtual en Derecho. Allí fue presentado como profesor de Filosofía, licenciado en Periodismo y Máster en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Pamplona, España, 1992, con capacidades de entrenamiento en comunicación personal en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, en la Universidad Católica Argentina con sede en Mendoza y en el ámbito de la Legislatura de Mendoza, con un cargo de planta (fuentes del Frente de Todos aseguraron que no es ni ha sido empleado del bloque peronista en el Senado).

Giaquinta además es autor de diversos libros, en especial de La Oratoria en Perón y Cómo hablaremos en Público con Éxito.

Artìculo escrito por Giaquinta.JPG Uno de los artículos de Giaquinta en Adelante la Fe.

Ha escrito artículos en la página Adelante la Fe con llamativos títulos como "Lo Blandengue dentro de la Iglesia", "La Tibieza como Sustancia del Catolicismo Moderno"y y "Oratoria Mala en Curas Buenos".

En ese blog temático también ha publicado notas otra docente de la UNCuyo -Andrea Greco- que fue en redes sociales una de las más fervientes opositoras a la muestra inaugurada en la UNCuyo para conmemorar el Día de la Mujer.

Andrea Greco.JPG

