Intensamente 2 vino a despertar de una larga siesta la taquilla de los cines mendocinos

Esto se replica en todo el país, batiendo récords como el del viernes feriado último: sólo ese día vendió más de 550.000 tickets en las salas argentinas. Hacía 27 años no ocurría un fenómeno así. Y de los 4 millones de espectadores que tuvo desde su estreno hace menos de dos semanas, la mitad asistió durante el fin de semana extra largo que se acaba de vivir.

intensamente 2, pelicula, pixar.webp En un solo día, el viernes feriado que pasó, Intensamente 2 vendió más de 550.000 tickets en las salas argentinas. Algo que no ocurría desde hacía 27 años.

En Mendoza, por ejemplo, Intensamente 2 lleva la mayoría de las funciones agotadas desde su estreno, el jueves 13 pasado. Las butacas del Imperial de Maipú se vieron colmadas en las 8 proyecciones que hasta este domingo ofreció esa sala municipal. Casi lo mismo ocurrió en los cines de General Alvear y San Rafael.

Mientras que los complejos Cinemark Hoyts Palmares y Cinépolis (del Mendoza Shopping, La Barraca, Arena Maipú y Tadicor en Las Heras) tuvieron que agregar funciones de trasnoche y también agotaron localidades en varios de los más de 40 horarios que disponen a diario.

A partir de Intensamente 2 se dictan talleres de salud mental

Al fenómeno, que en la historia cinematográfica reciente empieza a ser comparable con el estreno de Toy Story 4 en 2019, en Mendoza se suben a la ola propuestas vinculadas a la temáticas, como stands de maquillaje y merchandising o charlas y talleres sobre las emociones en adolescentes.

Declarada la película más taquillera del año, Intensamente 2 es una secuela del éxito de 2015 sobre el funcionamiento interno de la mente de una niña. En esta segunda entrega, el personaje principal Riley ya es toda una adolescente y está lidiando con nuevas emociones, como la ansiedad y la envidia.

Precisamente en estas dos nuevas emociones los especialistas y críticos se apoyan para explicar su victoria, ya que "supo leer muy bien el sentimiento que prevalece en la adolescencia de hoy".

Intensamente-2-Maipu-3-1024x576.png A raíz del boom de la película, el municipio de Maipú brinda talleres sobre las emociones para prevenir y promover la salud mental en adolescentes.

Así es como, motivado por la repercusión del filme, desde el área de Salud Mental del municipio de Maipú se diseñó un Laboratorio de Emociones para niños y jóvenes de 8 a 14 años, familias, docentes y escuelas. El objetivo es fortalecer acciones relacionadas con la prevención y promoción en salud mental infantil y adolescente.

"El Laboratorio de Emociones consiste en una serie de talleres que arrancan en las escuelas de invierno, ahora en julio, y después de las vacaciones hará una recorrida por escuelas primarias, clubes y un ciclo de cine móvil", informó Florencia Mezzabota, psicóloga y jefa de Salud Mental de Maipú.

La idea es poder reconocer las emociones, expresarlas y trabajar sobre la regulación emocional "que es una habilidad que se aprende y busca ser consciente de las emociones para elegir conductas saludables", explicó la funcionaria maipucina.

Los cines del interior, con taquilla llena

Por tercera semana Intensamente 2 sigue en cartelera en los cines de Mendoza, desde los complejos más grandes hasta las salas más pequeñas. En Maipú y en el Sur provincial, la mayoría de las funciones se han dado a sala repleta. "Las funciones se agotan en las primeras horas de abierta la boletería cada día, por eso vamos a tenerla una semana más", confirmó María Delia Achetoni, encargada del cine Antonio Lafalla de General Alvear.

Y recordó: "Siempre que hay películas taquilleras es un éxito, las infantiles por lo general son las más taquilleras, pero esto no lo vivíamos desde las vacaciones de julio del año pasado".

En esa misma línea, desde el cine Amelix de San Rafael afirmaron que "el boom de este estreno ha marcado historia en todos los cines del mundo" y que "nos sorprendió la magnitud del interés de la sociedad sanrafaelina en ver la peli", manifestó Geraldine del cine Amelix sanrafaelino.

Intensamente cines1.jpeg Este lunes, pese a ser día de semana y fecha de fin de mes, las salas comerciales mostraban largas filas para ver la peli. Foto. Nicolás Rios /Diario UNO

En el Imperial de Maipú también "está superando ampliamente las expectativas. Desde el estreno venimos con funciones agotadas para las 600 localidades que disponemos", informó Gabriel Zamora, a cargo de esta sala maipucina. Y adelantó que en vacaciones de invierno tendrán dos funciones diarias toda la semana. Hoy el cine abre de jueves a domingos y ofrece una sola función diaria ya que el espacio municipal también se presta para obras de teatro y recitales, entre otras propuestas artísticas.

El valor de la entrada del cine Imperial es el más barato a comparación del resto: sale $2.000 mientras que en los demás cines mendocinos los tíckets no bajan de los $5.000 (excepto promociones de 2x1 que pueden conseguirse a unos $4.100). Sólo en el cine de Maipú, unas 5.000 personas ya vieron la película.

Los cines adelantaron las vacaciones

Al furor por ver Intensamente 2, la semana pasada se sumó Mi Villano Favorito 4, que arrancó con un interés más tibio y se acomodó en el segundo puesto de las pelis más vista en cine durante el fin de semana XXL que acaba de terminar. Con lo cual, las salas cinematográficas parecen estar viviendo unas vacaciones de invierno adelantadas.

Para Luciano Barchetti, gerente de Cinépolis Mendoza -que engloba los complejos de Mendoza Shopping y Arena Maipú-, Intensamente 2 "es un suceso que ha roto todos los esquemas, terminó la primera semana de proyección convirtiéndose en la segunda película más taquillera de la historia, detrás de Toy Story".

Barchetti contó que asisten grupos escolares para ver Intensamente 2 y luego trabajar su contenido en el aula. Además, confirmó: "Hacía tiempo que no veíamos estos números en el cine, desde Barbie o antes, te diría". En sus complejos la cinta animada se proyecta más de 40 veces por día, en diferentes formatos (2D, 3D, 4D) con funciones que arrancan a la mañana y terminan en trasnoche.

Intensamente entradas1.jpeg Desde Cinemark Hoyts de Palmares recomiendan comprar las entradas con 5 días de anticipación. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Lo mismo ocurre en Cinemark Palmares. "Tuvimos que agregar funciones toda la semana en la programación porque agotamos todas las salas", aseguró Natali Coria, gerenta del complejo ubicado en el shopping de Godoy Cruz. De ahí que recomendó "sacar las entradas con 5 días de anticipación, porque al llegar al cine quizás no hay disponibilidad si es para ver la película el mismo día".

"El viernes -reveló Coria- rompimos récord de taquilla, ingresando más de la cantidad que teníamos de espectadores comparado con Minions o Barbie o Vengadores en los últimos tiempos".

Intensamente cines.jpeg Hacía por lo menos un año que los complejos de cine locales no veían sus taquillas colmadas de espectadores. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

La particularidad que tiene esta película, según la gerenta de Cinemark, es que "se agotan hasta las funciones de la mañana; antes se agotaban los horarios más concurridos, que son después de las 18". Y recalcó que la gran cantidad de público que convoca también se debe a que es amplio: "Vemos muchos grupos de jóvenes entrar a verla, no sólo el público infantil o familiar".

El cine Universidad "no la vio" pero en el receso la proyectará

El único cine mendocino que no tiene en cartelera la película del momento es el cine Universidad. Desde la sala perteneciente a la UNCuyo explicaron que las cintas se programan con mucha anticipación debido a que esta fecha previa al receso invernal tiene muchos estrenos mundiales y títulos como Intensamente 2 son de los más requeridos.

"Es una película para todo público, así que se podría proyectar en el cine Universidad", argumentó Federico Cardone, a cargo de la sala que funciona en la Nave Universitaria de Ciudad. Y confió en que prefirieron proyectar Mi Villano Favorito 4 -que actualmente está en cartel- en lugar de Intensamente 2. "La programación se cierra con mucho tiempo de anticipación y en ese momento no nos parecía que iba a ser un fenómeno como sí había ocurrido con las versiones pasadas de Mi Villano Favorito", explicitó Cardone.

Y reconoció: "Viendo ahora cómo está el tema, estamos reevaluando cambiar de película y tener Intensamente 2 en vacaciones de invierno".

Mi Villano Favorito 4.webp Este jueves último llegó a los cines locales Mi Villano Favorito 4 y no pudo desalentar el éxito en taquilla de Intensamente 2.

Cardone afirmó que "el repunte de espectadores que ha generado esta peli es brutal, pocas veces visto y muy difícil de comprender". Esto debido a que el cine venía en baja "con 60% menos de espectadores previo a Intensamente 2".

"No vi la película, pero por lo que he leído y me ha comentado gente que sí la vio, parece que se juntan dos cosas para explicar el fenómeno: la peli es muy buena y captó al público adolescente y juvenil porque logró entender qué le pasa ahora a esa generación, pegó justo en la yaga de los adolescentes donde la mayor frustración o dolencia viene por el lado de la ansiedad".