Guadita debe ser operada del corazón en forma urgente y necesita ayuda económica

A principios de julio la niña y sus padres viajaron a Buenos Aires, derivados del hospital Notti al Garrahan, allí le realizaron estudios y determinaron que hay que operarla en forma urgente, según contó Paola, la mamá. Además deberá tratarse de una severa miopía: "Ella va a cumplir tres años, pero me dijeron que tiene los ojitos como una persona adulta. Ha perdido ya un 40% de su vista".

guadita-martinez-garrahan-01.jpg Para este viaje a Buenos Aires se realizó una campaña solidaria para apoyar a la familia Martínez Giorgi. Ahora hay que redoblar esfuerzos para que se la pueda operar.

Necesita ayuda para una operación de urgencia

El estado de salud, de la niña que es alimentada con una bomba (sonda de gastrostomía); no come sólidos, no habla, tiene una severa parálisis en la parte izquierda, y ha perdido el 40% de su vista, obliga a una operación de corazón, para cerrar una fístula coronaria que tiene abierta.

"Los estudios que nos hicieron en Buenos Aires señalaron que la pueden operar del corazón, pero hay un problema. En forma particular nos cobran 3.000 dólares en la clínica Martínez. Ahí me dijeron que la internáramos el 2 de septiembre, que tienen que operarla urgente, pero no llegamos ni ahí con los gastos", dijo Paola Giorgi.

"En el Garrahan recién nos dan turno para que volvamos en noviembre, y la nena no está en condiciones de esperar tanto. Hay mucha burocracia de por medio. Vos llamás al Notti, y para sacar un turno para cualquier especialidad te dan para el año que viene", añadió.

Para colaborar, los interesados se pueden comunicar al teléfono 2617503489, o realizar una transferencia a la cuenta de Mercado Pago con el alias: PAOLAGUADA2020.