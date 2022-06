Giuliana Lucoski habló públicamente por primera vez y agradeció a todos los que rezaron por ella

nicolas y giuliana lucoski.jpg Nicolás junto a su hermana Giuliana Lucoski.

Nicolás Lucoski, de 21 años, fue quien se hizo cargo de comunicar el estado de salud de su hermana cuando ingresó al Hospital Central el domingo 8 de mayo pasado, luego de chocar contra un auto la moto Ducati en la que viajaba con su novio, Ricardo Luna por la Ruta 40 hacia el Sur, en Luján.

"Mis papás no querían hablar y yo estaba ahí esperando noticias de ella. Mucha gente se acercaba para preguntar cómo estaba y ahí me dije, algo tengo que hacer o me voy a volver loco esperando saber algo sobre mi hermana y empecé a comunicarle a la gente cómo estaba", expresó Nicolás a Canal 7.

giuliana lucoski y familia.jpg La familia completa de Giuliana Lucoski, quienes están felices por el gran avance en la salud de la joven de 28 años.

"Yo la vi recién el lunes y el panorama era complicado. De un día para otro se te derrumba todo, pero en una semana fue increíble como se deshinchó, tomó color y comenzó a mejorarse", recordó el hermano de Giuliana Lucoski, quien dijo que se enteró del accidente por las redes sociales.

"Mi hermana había chocado el jueves anterior con en auto. Iba sola, un chico pasó con el disco Pare y no la vio. Pensé que por ahí se habían confundido de accidente, pero no", sostuvo Nicolás.

►TE PUEDE INTERESAR: Anestesistas: el Gobierno prepara una nueva oferta para responder al 124% de aumento que pidieron

Grandes avances de Giuliana Lucoski

El joven explicó que muchos dicen que un paciente que sufrió heridas como las de Giuliana, luego de un mes y medio es no se mueven mucho, pero ella sí. "Se mueve, se sienta, te pide que la pares y le digo que todavía no puede por sus tobillos, pero ella ya quiere salir a caminar, a correr".

En este mes y medio, Lucoski pasó por al menos 10 cirugías en su cabeza, pelvis, brazos, la reconstrucción de uno de sus tobillos, y fracturas en el otro.

Giuliana Lucoski (8).jpg Giuliana Lucoski lleva un mes y medio internada, y dentro de poco sería llevada a una clínica de rehabilitación. Foto: Instagram Giuliana Lucoski

"Yo me hice cargo de todas las cosas de la casa, de los negocios, y ella me llama todas las noches para preguntarme cómo me fue en el día", reveló Nicolás y agregó: "Nos pidió tener el celular y manda mensajes y audios. En las redes todavía no publica nada ni contesta porque todavía no tiene ganas".

Aseguró que Giuliana sabe todo el apoyo que la gente le dio desde el momento de su accidente y hasta hoy, ya que le llegan regalos y flores a su habitación de sala común del Hospital Central.

►TE PUEDE INTERESAR: Se podrán pagar deudas impositivas a la Provincia en 36 cuotas y el plan se puede hacer desde la web

Una gran conexión con su madre

Hacía dos meses que Giuliana Lucoski se había mudado junto a su novio Ricardo Luna, con quien se iba a casar el 28 de mayo. "Fue muy duro. La noche anterior, el sábado tuvimos asado en familia, y al otro día pasó esto. Por un lado tengo a mi hermana con vida, pero no sabía si va a salir. Llegamos a las 5 de la tarde al hospital y hasta la 1 no supimos nada porque estaba en cirugía", recordó Nicolás.

Giuliana Lucoski y Ricardo Luna.jpg Giuliana se iba a casar el 28 de mayo con el médico cirujano Ricardo Luna, de 46 años.

"Mi mamá y Giuli andaban todo el día juntas, son mejores amigas y se les nota mucho. Cuando nos dijeron que había que operarle la cabeza otra vez, pero no estaba estabilizada. Nos dijeron que se podía estabilizar en una hora como en 8 horas. Le dije a mi mamá que entrara a hablarle, estuvo media hora hablándole. Cuando salió los médicos avisaron que se acababa de estabilizar y que la operaban en ese momento", detalló el joven.

Agregó: "Ella ahora le dice a mi mamá que tendría que haberle hecho caso de no subirse a la moto, pero yo le digo que no diga esas cosas, que no sirve de nada sentir culpa. Mis papás siempre nos decían no a las motos. Era yo siempre el que andaba más en eso".

►TE PUEDE INTERESAR: Nuevo récord histórico de 2,3 millones de turistas en el país para este fin de semana extra largo

Agradecimiento a los médicos del Hospital Central

"Increíble el trabajo de los médicos. Estando afuera del hospital durante 23 días se me acercó mucha gente para contarme su experiencia en el Central y siempre destacando a los médicos", dijo Nicolás, y sostuvo: "Viviendo mi experiencia, elijo el Central una y otra vez, por el trabajo que hacen con los pacientes y porque tienen una calidad humana impresionante".