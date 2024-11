Gastronómicos de calle Sarmiento denunciaron que niños y jóvenes atacan a turistas

Restaurantes de la avenida Sarmiento.jpeg Dueños de locales gastronómicos de la calle Sarmiento reclaman presencia policial. Dicen que hay patotas de menores de edad que agreden a los turistas. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Hasta ahí, una postal conocida desde hace años. El problema ahora, al decir de los comerciantes, es que no sólo se incrementó el número de gente en esa situación extrema de pobreza sino que los niños y adolescentes circulan en patota y si no consiguen lo que buscan agreden verbal y físicamente.

La semana pasada golpearon de un piedrazo en el ojo a un guardia de seguridad de la premiada Bigalia Pizzería, y ese hecho de violencia extremo fue determinante para que los gastronómicos y hoteleros de la zona se unan bajo un mismo reclamo: más presencia policial, más seguridad.

Gastronómicos y hoteleros pidieron una reunión con el intendente

Así las cosas, gastronómicos de calle Sarmiento, de Ciudad, denunciaron que niños y adolescentes menores de edad atacan a los turistas o a quien circule por las veredas de esas cuadras.

Un grupo de empresarios gastronómicos de la avenida Sarmiento reclamó por medidas de seguridad ya que aseguraron que hay grupos de menores que andan en patota y causan disturbios todas las noches. "Los disturbios son constantes", afirmaron en el comunicado.

Mientras el trabajador de la pizzería Bigalia se recupera, ya que el ataque con una piedra de gran porte le causó la pérdida parcial de la vista, los dueños de restaurantes y hoteleros de esa calle elevaron una nota al intendente de Capital, Ulpiano Suarez, para tener una reunión "urgente" y encarar un plan de acción que termine con este flagelo.

Restaurantes de la avenida Sarmiento de Ciudad 1.jpeg Los gastronómicos enfrentan la inseguridad mientras deben cambiar sus toldos y cierres de veredas a la nueva normativa municipal. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

"Fede (por Federico Ardito, dueño de Bigalia) tuvo hace poco un incidente grave en la puerta de su local con el seguridad y veníamos hacía tiempo haciendo denuncias en la policía individualmente, sobre todo por la presencia de estas familias con chicos que son las que se vuelven más graves por la falta de intervención policial al tratarse de menores de edad", contó a Diario UNO Esteban Farah, quien tiene Liniers y Pizzaiolo en esas cuadras de avenida Sarmiento.

A raíz de esto, "nos agrupamos para solicitar una reunión en la municipalidad y poder empezar una conversación", anunció Farah, integrante a su vez de la comisión de AEHGA. En estos últimos días han visto rondines de preventores pero insistieron en que no alcanza.

Patotas de menores de 14 años generan los disturbios

Los propietarios y encargados gastronómicos, comerciantes y hoteleros de la calle Sarmiento aseguraron que "se ha llenado de patotas, niños que van desde los 6 hasta los 14 años y que pertenecen a familias que manejan a estos chicos".

Farah aportó que "el 75% del turismo que visita la provincia pasa por calle Sarmiento y come en alguno de los restaurantes o va a alguna de las vinotecas o se aloja en alguno de los hoteles de la zona". Y lo dijo para destacar que la zona es "un emblema del turismo internacional en Mendoza, no podemos darle esta bienvenida; aparte se hace inseguro para nuestro personal trabajar así".

Refirió al restaurante Azafrán ubicado en esa calle y que recibió una estrella Michelin, pero también a dos más que fueron incluidos en la exclusiva guía gastronómica; así como en la zona se encuentran dos hoteles 5 estrellas (el Hyatt y el Diplomatic).

Restaurantes de la avenida Sarmiento de Ciudad seguridad.jpeg Durante el día abundan los vendedores ambulantes o las familias que pasan pidiendo limosna. A la noche la situación se pone violenta. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

El empresario gastronómico remarcó que este problema no es nuevo y que tiene sus momentos de mayor o menor intensidad; pero "ahora está muy complicado, más encendido que nunca", consideró y evaluó que la crisis económica hecha leña para este fuego aunque "hay gente que labura, vendiendo algo, lo que sea, o pidiendo tranquila; el problema es con los otros que cada vez están más violentos".

Es que Esteban Farah reconoció el aumento de la pobreza y la cantidad de familias indigentes "que ves, por ejemplo, acampando en el Parque San Martín". No obstante, este nivel de agresividad lo sorprende. "Hay un grupo patotero que se para en la vereda del local del Partido Demócrata y te pide plata, si no le das te insulta, te escupe, son capaces de cualquier cosa", comentó.

Críticas porque sacaron a los tarjeteros que "protegían" la zona

Durante el día el movimiento es menor, según dijo Farah, el problema está en horas de la noche. "En el día está un poco más tranquilo, andan los vendedores ambulantes", agregó.

En esta misma línea opinó Diego "Mosky" Baigorria, dueño de Paisana. "Está complicada la problemática", manifestó y lamentó: "Sentimos que no tenemos mucho apoyo, pagamos nuestros impuestos, hasta pusimos seguridad privada; el día del ataque al guardia estaba lleno de brasileños que se levantaron y se fueron, seguro a Mendoza no vuelven más", contó.

Para él, la calle Sarmiento quedó liberada a la delincuencia cuando sacaron a los tarjeteros que cuidaban la zona y le daban autoridad a la zona, "ahí la calle quedó regalada y lo hicieron sin sentido, por una forma de estacionamiento medido digital a través de una aplicación que encima todavía no está en funcionamiento".

Estacionamiento Medido Digital.jpg Similar a la Ciudad de Buenos Aires, Capital tendrá una app para cargar virtualmente el Estacionamiento Medido. Funcionaría a partir del mes que viene.

"Mosky" también cuestionó el programa de seguridad de Capital Ojos en Alerta. Esa aplicación, a su modo de ver y para proteger a los locales gastronómicos "es inútil porque la circulación de personal es constante, no puedo estar capacitando a mi gente todo el tiempo para que pueda usar Ojos en Alerta".

Y remató: "Hay una desinteligencia grande en las áreas gubernamentales, sacan los tarjeteros para un sistema digital que todavía no está en práctica, ponen una aplicación que si no hacés la capacitación no podés usarla... no están en sintonía con lo que necesitamos los comerciantes".

Su sensación es que "las autoridades no visibilizan este tema; nosotros no somos ajenos a la crisis y la pobreza que hay pero si la experiencia del turista es mala, no vuelve más; y estamos hablando de la zona más turística de la Ciudad de Mendoza".

Los gastronómicos viven amenazados por los delincuentes

Tanto Baigorria como Farah han vivido situaciones de riesgo a su integridad porque, de acuerdo a sus relatos, los actos vandálicos están a la orden del día. Y, lo que ven con mayor temor aún, es el nivel de agresividad que maneja la delincuencia.

Es más, Diego Baigorria se resignó: "Ya estoy acostumbrado a que me amenacen de muerte, pero tengo que defender a mi personal, a mis clientes, mi local que tanto me cuesta mantenerlo".

Y le pareció una burla "que la municipalidad venga a exigirnos una inversión para cambiar los cierres en las veredas y los toldos, es una locura; te quitan las ganas de seguir haciendo cosas, de seguir poniendo el hombro e invirtiendo en el país".