El 5° Foro de Origen e Identidad Gastronómica cerró con un agasajo a los participantes en Isidris

Cierre en Isidris del Foro de Origen e Identidad Gastronómica - Martín Pravata2.jpeg Los vinos se destacaron en las barras de bebidas, donde además los asistentes pudieron degustar cócteles y tragos típicos de la región. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El auditorio Ángel Bustelo había sido ese día la plataforma para desarrollar el programa de ponencias y exposiciones, en el que también se dio el primer Encuentro Nacional de Turismo Gastronómico. Y que contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, para dar la bienvenida.

Bandejas con platos típicos de la región, donde se destacaron los alimentos de origen mendocino, y degustación de vinos y cócteles refrescantes para una noche cálida, se sirvieron a los asistentes en Isidris, quienes colmaron de sabores únicos sus paladares. Fue un modo de experimentar a través de los sentidos todo aquello que se habló en el foro y que reafirmó el gran crecimiento enogastronómico de la provincia junto a su expansión internacional.

En el foro se lanzó el Plan Estratégico 2025-2030

En este contexto se presentó el Plan Estratégico de Desarrollo e Identidad Gastronómica de Mendoza 2025-2030 (DIGAM), que tiene por finalidad marcar una hoja de ruta para el crecimiento de la industria en la región.

"Este plan nos marca el camino, está elaborado a partir de todos los insumos, análisis, investigación y estudios de mercado creados por el foro desde hace 5 años", explicó Beatriz Barbera, vicepresidenta del departamento de Gastronomía de AEHGA.

Y puntualizó que este proyecto "nos consolida y potencia no sólo en lo gastronómico, sino también en la hotelería, el turismo, la economía; todos los sectores aportan su granito para el trabajo en conjunto, en una forma virtuosa que nos hace crecer a todos los mendocinos, del sector público, privado y académico".

El aporte académico de España y Perú en el foro gastronómico

Entre los asistentes se encontraban el español David Mora, de la institución académica y de investigación vasca Basque Culinary Center; y la peruana Yanira Loyola Tapia, en representación de PromPerú (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo) y directora del Centro de Formación en Turismo de Perú (Cenfotur).

Mora es mentor del programa Best Tourism Villages de la ONU Turismo y uno de los 150 profesionales del turismo más influyentes de España. "La última vez que había venido a Mendoza fue en 2011, la gastronomía ha sido una eclosión aquí; este foro no hizo más que consolidar esa posición top que tiene Mendoza liderando ya no sólo en lo enoturístico sino también en lo enogastronómico", consideró el experto quien aseguró: "La perspectiva gastronómica también con las estrellas Michelin que han recibido no hace más que fortalecer el destino Mendoza en España y en el mundo".

En tanto, Yanira Loyola Tapia reflexionó acerca de las posibilidades infinitas que tiene la provincia en su expansión turística. "La gastronomía de aquí y su maridaje con el vino brinda un potencial enorme para seguir creciendo", aportó la académica peruana y precisó: "Establecimos un convenio para afianzar enlaces de capital humano en la formación universitaria de la gastronomía y hacer intercambios en la elaboración de vinos en Perú que es en lo que todavía estamos en pañales".

Cierre en Isidris del Foro de Origen e Identidad Gastronómica platos - Martín Pravata2.jpeg Ensaladas con verduras de estación fueron un acierto para refrescar los paladares en una noche muy cálida. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El actual presidente de AEHGA, Edmundo Day, remarcó el objetivo que tiene esta iniciativa, que es consolidar la identidad culinaria local y su proyección a nivel mundial a través de este encuentro anual. "En esta edición demostramos que cada uno puede sumar desde su lugar, técnicos como la gente del INTA, chefs, empresarios gastronómicos, productores vitivinícolas, académicos de la UNCuyo y hasta madres con recetas saludables; es un trabajo muy transversal entonces el foro un poco organiza y ordena todo esto", explicó Day.

Para competir entre los mejores destinos del mundo, tenemos que desarrollar más ofertas para todos los segmentos del turismo, mejorar la conectividad, la capacitación de nuestros recursos humanos y dar nuevos atractivos turísticos. El foro aporta para evolucionar en estos aspectos. Para competir entre los mejores destinos del mundo, tenemos que desarrollar más ofertas para todos los segmentos del turismo, mejorar la conectividad, la capacitación de nuestros recursos humanos y dar nuevos atractivos turísticos. El foro aporta para evolucionar en estos aspectos.

Y resumió: "La idea es ampliar y diversificar aún más los conocimientos y las técnicas en la oferta gastronómica de Mendoza, de ahí la creación del Instituto de Investigación de Gastronomía para conectar la parte académica y sobre todo darle lugar a la innovación".

Qué es el centro de investigación gastronómica de Mendoza

La novedad de este 5° Foro de Origen e Identidad Gastronómica, que se dio junto al Encuentro Nacional de Turismo Gastronómico donde se puso el acento en el programa GustAR, fue la puesta en marcha del Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza.

"Este foro es un evento que vincula y articula el sector; más allá de la situación coyuntural de nuestro país siempre es importante seguir trabajando por la identidad y el origen de nuestra gastronomía, y en este sentido el desarrollo del instituto científico y académico es un gran hito", declaró María Sance, presidenta de ese espacio de formación e investigación que hace unos meses se fundó junto al INTA y la UNCuyo y ya tiene proyectos en desarrollo.

María Sance anticipó que desde el instituto, a través de la Universidad, están planificando una carrera así como cursos de capacitación y formación para el sector gastronómico. Y "conocer las experiencias de Cenfotur de Perú y del Basque Culinary Center del país vasco en este foro nos alientan a dar pasos hacia adelante para que nuestro instituto se afiance y pueda dar soluciones al medio", expresó la licenciada en Bromatología, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora en alimentos de origen.

Cierre en Isidris del Foro de Origen e Identidad Gastronómica platos - Martín Pravata.jpeg Sandwichs de carne elaborados con productos identitarios de Mendoza se ofrecían a los asistentes en Isidris. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Con una vista maravillosa de las luces de la Ciudad de Mendoza a los pies del cerro donde se ubica Isidris Lodge, el chef del lugar Claudio Lucero reveló la intención de su propuesta culinaria para el cierre de este foro gastronómico. "La idea fue armar platos con productos mendocinos para que fueran la culminación de este evento de alcance internacional", dijo el chef y detalló: "Fusionamos la gastronomía que ofrecen acá en Puesto del Indio, en Isidris, adaptándola al origen de los alimentos de Mendoza"

Por eso Lucero eligió chivo, trucha, vegetales de estación, conservas, ciruela, membrillo, todo volcado en el menú que creó para la ocasión.

Todos los sociales del cierre del quinto foro gastronómico de Mendoza

Además de autoridades de las entidades organizadoras, con Gabriela Testa del Emetur y Edmundo Day de AEHGA al frente, también participaron del cierre en Isidris funcionarios nacionales, provinciales, empresarios gastronómicos, exponentes del mundo del vino y del turismo e invitados especiales.

Desde el Gobierno de Mendoza se dio cita el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, quien disfrutó el momento en Puesto del Indio junto a su mujer e intercambió ideas con referentes del sector privado y del sector académico de Mendoza.

