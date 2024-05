Tripadvisor ubicó a Mendoza entre los mejores destinos gastronómicos del mundo

El título Best of the Best de los Travelers’ Choice Awards celebra el más alto nivel de excelencia en viajes. El sitio lo otorga a quienes reciben un gran volumen de críticas y opiniones extraordinarias, por parte de su comunidad, durante el último año. Cabe destacar que, entre 8 millones de destinos y establecimientos que forman parte de sus listados, menos del 1% logra este hito.

Al respecto, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, destacó este reconocimiento en el portal de noticias del Gobierno: “Estar entre los mejores destinos gastronómicos del planeta, según una plataforma tan reconocida como Tripadvisor tiene que ver con cómo nos ven quienes nos visitan, ya que esta selección surge de las reseñas que hacen los que disfrutaron de nuestros sabores”.