"No los voy a dejar morir": la frase desesperada del chofer del micro que se accidentó en el Parque

Carlos Bergamo accidente colectivo.jpg Carlos Bergamo, el chofer que murió en el accidente en el Parque General San Martín.

Una llamada desesperada

El relato de Laura, la mamá de Melina -que iba en ese viaje junto a su pequeño hijo de 3 años de edad y continúa internada en estado delicado-, aportó su desgarrador testimonio a la periodista Sofía Fernández, para Noticiero 7.

"Mi hija me contó la desesperación del chofer, cómo gritaba y lloraba", reveló Laura.

Su hija le contó esto en lo "poco puede hablar Melina, porque tiene el cuello ortopédico, está inmovilizada porque las vértebras se le pueden seguir desplazando".

El micro se quedó sin frenos en el ex zoológico

"Puteaba... no sé, sería contra la empresa porque ellos sabían que ese micro estaba roto y que asimismo lo mandaron", acusó la mamá de la pasajera del colectivo de la tragedia, aunque fuentes oficiales han declarado que la unidad estaba en regla y con la revisión técnica al día.

La mujer sumó: "Yo viajo seguido, mandan los peores colectivos para La Favorita". Laura recordó que su hija Melina la llamó "cuando el chofer les dijo que se había quedado sin frenos".

El desperfecto del micro, de acuerdo al relato de la mujer, habría iniciado a la altura del zoológico, ubicado en el Parque.

Chocó colectivo en el Parque.JPG Unos 17 pasajeros resultaron heridos tras el impacto del micro contra un carolino en el Parque.

"Cuando hablé más tranquila con mi hija, me dijo que ya desde el zoológico venía haciendo maniobras y no pudo hacer nada con los frenos", contó Laura que en esos minutos ya estaba en comunicación con su hija, quien la llamó desde arriba del micro.

"Ahí empezó la desesperación de todos; cruzaron dos o tres rotondas hasta llegar adonde chocaron", expresó a Canal 7 la mamá de la pasajera. Y agregó que, en medio de la alteración de la gente arriba del colectivo, el chofer "se agarraba la cabeza".

Sin embargo, Melina le remarcó a su mamá que cuando el colectivero vio la angustia de sus pasajeros, "les gritó más de una vez: 'Quédense tranquilos, yo no los voy a dejar morir'".

