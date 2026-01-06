Estoicismo: la frase de filosofía griega donde Epicteto resalta la importancia de tener un buen entorno social

personas en una escalera circular “Mantén compañía solo con personas que te levanten.”

En cambio, el entorno negativo, personas conflictivas, críticas destructivas, manipulaciones o dramatismos permanentes debilita la mente, aumenta la ansiedad y nos aleja de nuestros objetivos. Por eso, el entorno social era tan importante para el estoicismo.

El estoicismo sostiene que no controlamos lo que ocurre afuera, pero sí cómo reaccionamos. Sin embargo, Epicteto advertía que el entorno influye silenciosamente en nuestras decisiones. Para ello, aprender a elegir relaciones saludables es una forma práctica de proteger la concentración, la paz interior, la motivación y el sentido de propósito. En otras palabras, cuidar con quién compartimos la vida también es una forma de disciplina mental.

Cómo aplicar esta enseñanza hoy

entorno social El entorno social en que una persona se mueve, determina mucho el nivel de su vida, según la filosofía estoica.

Adoptar la mirada de la filosofía estoica no implica cortar vínculos impulsivamente, sino observar con honestidad: ¿Esta persona aporta calma o genera desgaste constante? ¿Me impulsa a crecer o me arrastra a hábitos que no quiero? ¿Respeta mis límites y valores? Si la respuesta es negativa, el estoicismo propone tomar distancia, fortalecer límites y priorizar relaciones que construyan.

Pues en una era donde las conexiones son inmediatas, pero no siempre profundas, la frase de Epicteto nos hace reflexionar: el entorno no solo influye en el ánimo; también modela decisiones, valores y destino. Rodearse de personas que “te levanten” no es egoísmo, es una forma de autocuidado y un paso clave hacia una vida más consciente, enfocada y plena. Siempre hay que estar con gente que sea "mejor" que nosotros, ellos son quienes mejoraran nuestra vida. Si estamos con gente que merodeen en un nivel más bajo al nuestro, no nos llevará al mismo camino. Nos hundirán en vez de levantarnos.