En medio de una época llena de estímulos y vínculos fugaces, una enseñanza de la filosofía estoica vuelve a recordarnos que el entorno que elegimos puede definir nuestra paz, nuestro carácter y nuestro rumbo. Algo, sin dudas, muy importante en esta vida.
Estoicismo: la frase de filosofía griega donde Epicteto resalta la importancia de tener un buen entorno social
Hay frases de filosofía estoica que encapsulan varios de los conceptos más potentes de esta corriente respecto a con que personas debemos compartir la vida
El filósofo estoico Epicteto dejó una frase que hoy resuena más que nunca: “Mantén compañía solo con personas que te levanten.” Aunque fue escrita hace casi dos mil años, esta idea forma parte de una de las claves del estoicismo: cuidar el entorno emocional y social porque influye directamente en la forma en que pensamos, actuamos y afrontamos la vida.
Filosofía estoica: “Mantén compañía solo con personas que te levanten.”
Para Epicteto, el carácter se fortalece cuando nos rodeamos de personas que aportan valor. “Personas que te levanten” no se refiere al sentido explícito de la palabra, ni solo a quienes elogian o acompañan, sino a quienes inspiran a mejorar, a quienes alientan hábitos sanos, quienes apoyan en momentos difíciles, los que dicen la verdad con respeto y los que viven con coherencia.
En cambio, el entorno negativo, personas conflictivas, críticas destructivas, manipulaciones o dramatismos permanentes debilita la mente, aumenta la ansiedad y nos aleja de nuestros objetivos. Por eso, el entorno social era tan importante para el estoicismo.
El estoicismo sostiene que no controlamos lo que ocurre afuera, pero sí cómo reaccionamos. Sin embargo, Epicteto advertía que el entorno influye silenciosamente en nuestras decisiones. Para ello, aprender a elegir relaciones saludables es una forma práctica de proteger la concentración, la paz interior, la motivación y el sentido de propósito. En otras palabras, cuidar con quién compartimos la vida también es una forma de disciplina mental.
Cómo aplicar esta enseñanza hoy
Adoptar la mirada de la filosofía estoica no implica cortar vínculos impulsivamente, sino observar con honestidad: ¿Esta persona aporta calma o genera desgaste constante? ¿Me impulsa a crecer o me arrastra a hábitos que no quiero? ¿Respeta mis límites y valores? Si la respuesta es negativa, el estoicismo propone tomar distancia, fortalecer límites y priorizar relaciones que construyan.
Pues en una era donde las conexiones son inmediatas, pero no siempre profundas, la frase de Epicteto nos hace reflexionar: el entorno no solo influye en el ánimo; también modela decisiones, valores y destino. Rodearse de personas que “te levanten” no es egoísmo, es una forma de autocuidado y un paso clave hacia una vida más consciente, enfocada y plena. Siempre hay que estar con gente que sea "mejor" que nosotros, ellos son quienes mejoraran nuestra vida. Si estamos con gente que merodeen en un nivel más bajo al nuestro, no nos llevará al mismo camino. Nos hundirán en vez de levantarnos.