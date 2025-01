Una forma natural de dormir

El libro llamado Eat Better, Sleep Better: 75 recipes and 28 day meal plan that unlock the food sleep connection investigan la relación entre la dieta y el sueño y ofrecen recetas que favorecen el descanso. Según el New York Post, la opción que más se destaca es el licuado de plátano y frutos rojos.

Según los expertos, el mayor consumo de frutas y verduras reduce la fragmentación del sueño, destacando que este batido es una herramienta efectiva para mejorar la calidad del descanso.