Cómo medir la presión
Para medir la presión correctamente, debes tener una buena postura, siéntate con la espalda apoyada y los pies en el suelo, con el brazo sin ropa apoyado a la altura del corazón. Usa un manguito del tamaño adecuado y ajústalo sobre el brazo, dos dedos por encima del pliegue del codo.
brazo presion
Es fundamental consultar a un médico para que evalúe la situación, descarte posibles daños en órganos y determine si se requieren medicamentos.
Antes de la medición, evita hablar, no cruces las piernas y vacía la vejiga. Realiza dos o tres mediciones con un minuto de diferencia y registra los resultados.
La mejor hora para tomar la presión arterial suele ser por la mañana, antes del desayuno y después de levantarse, y por la noche, antes de acostarse. Es crucial hacerlo a la misma hora cada día y en un momento de calma, evitando haber comido, fumado o bebido cafeína recientemente
Antes de la medición
- Evita factores de riesgo: no fumes, no consumas cafeína, alcohol ni alimentos salados.
- Prepara tu cuerpo: no realices ejercicio, no te estreses ni tengas la vejiga llena.
- Relájate: siéntate tranquilamente durante al menos cinco minutos antes de la medición.