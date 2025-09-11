Cómo medir la presión

Para medir la presión correctamente, debes tener una buena postura, siéntate con la espalda apoyada y los pies en el suelo, con el brazo sin ropa apoyado a la altura del corazón. Usa un manguito del tamaño adecuado y ajústalo sobre el brazo, dos dedos por encima del pliegue del codo.

brazo presion Es fundamental consultar a un médico para que evalúe la situación, descarte posibles daños en órganos y determine si se requieren medicamentos.

Antes de la medición, evita hablar, no cruces las piernas y vacía la vejiga. Realiza dos o tres mediciones con un minuto de diferencia y registra los resultados.

La mejor hora para tomar la presión arterial suele ser por la mañana, antes del desayuno y después de levantarse, y por la noche, antes de acostarse. Es crucial hacerlo a la misma hora cada día y en un momento de calma, evitando haber comido, fumado o bebido cafeína recientemente

Antes de la medición