Esta es la única palabra en español que se puede pronunciar pero no escribir, según la RAE

Lo confirmó la RAE: esta es la única palabra en español que no se puede escribir pero sí pronunciar

La RAE enfrenta un desafío interesante con esta palabra. Aunque se usa en el habla diaria, aún no se ha establecido una forma correcta de escribirla, y este aspecto sigue siendo objeto de discusión.

La Real Academia Española (RAE) aclaró a través de un tweet que la palabra en cuestión es el imperativo del verbo "salir" combinado con el pronombre enclítico "le". Los ejemplos proporcionados por la RAE son:

"Sal-le al paso" (si se refiere a que alguien le salga al paso)

(si se refiere a que alguien le salga al paso) "Sal-le con excusas" (si se refiere a que alguien le salga con excusas)

Inicialmente, se consideró la posibilidad de escribir esta combinación con un guion, como en los ejemplos anteriores. Sin embargo, en 2010, las Academias de la Lengua decidieron que esta forma no era válida y no ofrecieron alternativas. Como resultado, según las normas ortográficas actuales, esta unidad no tiene una forma escrita aceptada.

Las formas 'sal-le' o 'salle' son incorrectas por dos motivos. Primero, escribirlo como 'salle' generaría una palabra que se pronunciaría de manera diferente debido a la 'll', alterando el significado original y confundiéndola con otras palabras, como el subjuntivo del verbo 'sallar'.

Segundo, escribirlo separado también es incorrecto porque las normas actuales no permiten el uso del guion en este caso. En lugar de usar 'salle', la RAE sugiere alternativas que transmiten el mismo mensaje sin crear confusión. Por ejemplo, se puede decir "Sal al encuentro de esta persona" en lugar de "salle a su encuentro".