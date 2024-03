La forma correcta de escribir emojis, según la RAE: ¿van antes o después del punto?

Todos los días, en las redes sociales se utilizan emojis y emoticonos, pero en muchas ocasiones no se escriben correctamente. Los más puristas de la redacción se cuestionan cómo escribir emojis de la forma más académica, en relación con los signos de puntuación, algo que la RAE ha aclarado mediante un comunicado oficial. Ya no hay excusa para no incluir adecuadamente estos iconos en un texto.