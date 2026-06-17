Es el único animal del planeta con los dientes más grandes del mundo y está en peligro de extinción

Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay un mamífero marino que rompe con todos los esquemas del planeta: tiene los dientes más grandes del mundo. A diferencia de cualquier otro representante de su clase, este sorprendente animal es el único mamífero cuyo diente pesa 1 kilogramo, un rasgo que lo convierte en una verdadera rareza evolutiva.
Todos los mamíferos comparten algunas características en particular: alimentan a sus crías, tienen pelo. Casi la mayoría son animales de sangre caliente, lo que significa que mantienen el interior de sus cuerpos a una temperatura constante. Lo hacen generando su propio calor cuando están en un ambiente más frío y enfriándose cuando están en un ambiente más cálido.
Sin embargo, existen varios tipos de esta especie, mamíferos, placentarios, monotremas, marsupiales, acuáticos, como algunos simios, leones, ratones, alces, cerdos, hormigueros, castores, elefantes y otra especie que es un caso único: un mamífero que tiene los dientes más grande del planeta. ¿De quién se trata?
El único animal del planeta con los dientes más grandes del mundo: está en peligro de extinción
El animal con el diente más grande del mundo es el cachalote, un mamífero que habita en miles de océanos alrededor del planeta. Además de nadar en aguas profundas y tener un tamaño considerablemente grande en su cabeza, sus dientes también dan de qué hablar.
La dentadura del cachalote es muy grande, con hasta 26 dientes distribuidos en dos hileras, uno de ellos tiene una forma cónica con un peso de 1 kilogramo aproximadamente. Lo raro es que no lo usa como arma para cazar a otros animales, sino que, con ellos impresiona a otros ejemplares o se defiende ante un ataque.
Más allá de que su dentadura es una curiosidad única, su longitud de 20, 5 metros, su peso de 56 toneladas, el cerebro más grande del mundo y un animal que vive más de 70 años, está en peligro de extinción por una cacería masiva.