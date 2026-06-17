Es el único animal del planeta con los dientes más grandes del mundo y está en peligro de extinción

El único animal del planeta con los dientes más grandes del mundo: está en peligro de extinción

El animal con el diente más grande del mundo es el cachalote, un mamífero que habita en miles de océanos alrededor del planeta. Además de nadar en aguas profundas y tener un tamaño considerablemente grande en su cabeza, sus dientes también dan de qué hablar.

La dentadura del cachalote es muy grande, con hasta 26 dientes distribuidos en dos hileras, uno de ellos tiene una forma cónica con un peso de 1 kilogramo aproximadamente. Lo raro es que no lo usa como arma para cazar a otros animales, sino que, con ellos impresiona a otros ejemplares o se defiende ante un ataque.

cachalote, mamifero, dientes (2) Una cacería que se realizó entre los siglos XVII y XX, hizo que el cachalote esté en peligro de extinción y sea “vulnerable”. Foto x.com

Más allá de que su dentadura es una curiosidad única, su longitud de 20, 5 metros, su peso de 56 toneladas, el cerebro más grande del mundo y un animal que vive más de 70 años, está en peligro de extinción por una cacería masiva.