Erupción global: los volcanes que pusieron al mundo en vilo este mes

En este último mes muchos volcanes comenzaron a erupcionar y muchos países quedaron en alerta por los mismos. A continuación te cotaremos todos los detalles sobre las distintas erupciones en cada país, como tuvieron que actuar al respecto y las medidas de seguridad que se deben tomar frente a esta situación.
Erupciones volcánicas en noviembre
En noviembre de 2025, las erupciones volcánicas más notables incluyeron la histórica erupción del Hayli Gubbi en Etiopía a partir del 23 de noviembre, la actividad del Popocatépetl en México durante varias jornadas, y la fuerte erupción del Semeru en Indonesia a partir del 20 de noviembre, que provocó evacuaciones.
- Hayli Gubbi (Etiopía): A partir del 23 de noviembre de 2025, este volcán en la región de Afar entró en erupción por primera vez en casi 10.000 años. Se reportó una columna eruptiva de ceniza de hasta 13.700 metros y una gran liberación de dióxido de azufre
- Popocatépetl (México): El volcán mostró actividad eruptiva en varias ocasiones durante el mes. El 3 de noviembre se registraron 13 emisiones y 85 minutos de tremor. El 24 de noviembre se observaron 19 exhalaciones y 32 minutos de tremor, con emisión de vapor de agua y ceniza.
- Semeru (Indonesia): El 20 de noviembre de 2025, una violenta erupción provocó la evacuación de casi mil personas. Las autoridades elevaron la alerta al máximo nivel y ampliaron la zona de exclusión a ocho kilómetros.
- Klauea (Hawái): El 23 de noviembre de 2025, el volcán entró en erupción provocando una alerta naranja.
Cuidados frente a una erupción
Estas son las medidas de precaución que deben tomar en caso de una erupción
- Mantené la calma y seguí las indicaciones de las autoridades de protección civil.
- Informate sobre la actividad del volcán solamente a través de los medios oficiales.
- En el caso de caída de cenizas, cerrá todo: puertas, ventanas y conductos de ventilación cubriendo con paños húmedos las pequeñas rendijas que puedan quedar.
- Evitá salir. Si no tenés opción, usa una mascarilla o un paño húmedo para cubrir tu nariz y boca.
- Cubrite también tus ojos, si es posible con anteojos con protección lateral o antiparras. Si no tenés, usa anteojos de sol. Evitá el uso de lentes de contacto.
- Si las autoridades a cargo ordenan evacuar, antes de salir de tu casa cerrá la llave de agua y cortá el gas y la luz.
- Mantené cubiertos los depósitos de agua, para evitar que se contaminen, en el caso de que el volcán entre en erupción y emita ceniza.