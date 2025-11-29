Erupción global: los volcanes que pusieron al mundo en vilo este mes

Erupciones volcánicas en noviembre

En noviembre de 2025, las erupciones volcánicas más notables incluyeron la histórica erupción del Hayli Gubbi en Etiopía a partir del 23 de noviembre, la actividad del Popocatépetl en México durante varias jornadas, y la fuerte erupción del Semeru en Indonesia a partir del 20 de noviembre, que provocó evacuaciones.

Hayli Gubbi (Etiopía): A partir del 23 de noviembre de 2025, este volcán en la región de Afar entró en erupción por primera vez en casi 10.000 años. Se reportó una columna eruptiva de ceniza de hasta 13.700 metros y una gran liberación de dióxido de azufre

Popocatépetl (México): El volcán mostró actividad eruptiva en varias ocasiones durante el mes. El 3 de noviembre se registraron 13 emisiones y 85 minutos de tremor. El 24 de noviembre se observaron 19 exhalaciones y 32 minutos de tremor, con emisión de vapor de agua y ceniza.

Semeru (Indonesia): El 20 de noviembre de 2025, una violenta erupción provocó la evacuación de casi mil personas. Las autoridades elevaron la alerta al máximo nivel y ampliaron la zona de exclusión a ocho kilómetros.

Kilauea (Hawái): El 23 de noviembre de 2025, el volcán entró en erupción provocando una alerta naranja.

