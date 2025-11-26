Volcán que permaneció dormido por 12 mil años hizo erupción y causó pánico

El volcán Hayli Gubbi, situado al noreste de Etiopía y cerca de la frontera con Eritrea, se activó por primera vez en casi 12,000 años. Este evento, que duró varias horas el pasado domingo, lanzó al cielo grandes nubes de ceniza que llegaron a alcanzar hasta nueve millas de altura, según reportó el Centro de Asesoramiento de Cenizas Volcánicas (VAAC) de Toulouse. Este suceso tan inusual puso en alerta a muchos.
El volcán se ubica en la región de Afar, a unos 500 millas de Adís Abeba. Está asentado sobre el Valle del Rift, una zona donde la actividad geológica es muy intensa porque dos placas tectónicas se encuentran. La ceniza del Hayli Gubbi se desplazó rápidamente por el aire, llegando incluso hasta países como Yemen, Omán, la India y el norte de Pakistán.
Un despertar que afectó los cielos
La nube de ceniza generada por la erupción provocó problemas en el tráfico aéreo. Varias aerolíneas, como Air India y Akasa Air, cancelaron vuelos debido al riesgo que representaba el material volcánico en suspensión. Por ejemplo, Air India suspendió al menos 11 vuelos, mientras que Akasa Air hizo lo mismo con rutas hacia destinos en Oriente Medio.
Un experto en volcanes y profesor de la Universidad Tecnológica de Michigan, Simon Carn, confirmó en la red social Bluesky que la nube de ceniza se "extendía rápidamente hacia el este en la corriente en chorro subtropical, sobre el Mar Arábigo, rumbo al noroeste de la India y Pakistán".
El Programa de Vulcanismo Global del Smithsonian aseguró que el Hayli Gubbi no tenía reportes de erupciones durante el Holoceno, periodo geológico que comenzó hace cerca de 12,000 años, justo después del final de la última Edad del Hielo. Carn, el vulcanólogo, también afirmó que el Hayli Gubbi "no tiene registro de erupciones del Holoceno".
Una explosión tan grande, tras tanto tiempo, resulta atípica en la historia del monte. Incluso, un administrador local, Mohammed Seid, comentó que no existía registro previo de una erupción del volcán Hayli Gubbi.
Consecuencias inesperadas del volcán
Pese a lo dramático del evento, el administrador local Mohammed Seid aseguró que no hubo víctimas mortales. No obstante, sí manifestó su preocupación por las repercusiones económicas que esta erupción podría tener para los habitantes de la zona, la mayoría de ellos dedicados al pastoreo de ganado.
"Aunque hasta ahora no se han perdido vidas humanas ni ganado, muchas aldeas quedaron cubiertas de ceniza y, como resultado, sus animales tienen poco que comer", explicó Seid a The Associated Press.
La región de Afar en Etiopía es un área conocida por su susceptibilidad a los terremotos. Un residente del lugar, Ahmed Abdela, contó a AP que escuchó un ruido muy fuerte y sintió una especie de onda de choque.
"Se sintió como si una bomba repentina hubiera sido lanzada con humo y ceniza", describió Ahmed Abdela sobre el momento en que sintió la erupción.
El volcán en sí mismo tiene una altitud de cerca de 1,500 metros sobre el nivel del mar. La repentina actividad del Hayli Gubbi dejó a la comunidad ganadera de Etiopía en un estado de incertidumbre.