Entraña con o sin cuero: Experto en asado reveló cómo queda mejor esta carne

. La idea es no tener que rabiar con ese cuero al final de la cocción y en la mesa. Otros no le sacan la membrana por nada del mundo. Aseguran que esta carne no se cocina de la misma manera. Sostienen que el asado puede adquirir otro sabor y una textura diferente.

A modo de recomendación, nada mejor que recurrir a los que más saben, como es el caso de Martín Mari, carnicero de la cadena de Granja Benedetti de Mendoza.

Asado: entraña con o sin cuero en la parrilla

Si bien cada uno tiene sus gustos e ideológicamente muere con la suya a la hora de sacarle o no la membrana a la entraña del asado, es recomendable conocer la opinión de uno de los carniceros más experimentados que tiene Mendoza.

En diálogo con Diario UNO, Martín Mari dio su parecer sobre la entraña, la carne que tiene más fanáticos que ninguna otra en la Argentina.

“Por lo general no se le saca para el asado. Sí se le saca, seguro se tiene pensado hacerla rellena o a la pizza, o lograr una carne cocida por fuera y rojita por dentro. La membrana de la entraña es para proteger la carne y que no se quede seca, porque si no es como un bife pasado a la plancha”, reveló el especialista en carnes para el asado.