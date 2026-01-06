¿En qué momento del día conviene comer huevos para aprovechar sus beneficios?

desayuno Comer huevos en el desayuno es una excelente forma de aprovechar sus propiedades y beneficios.

El mejor momento para consumir huevos en el día y aprovechar sus beneficios, según nutricionistas, es el desayuno si lo que buscas es arrancar el día con energía y saciedad.

Un huevo luego de entrenar o ir al gimnasio es ideal para la recuperación muscular. Aunque en el almuerzo y la cena también viene muy bien un huevo cocido.

No existe exactamente un momento del día ideal para consumir huevos, depende del objetivo alimenticio que tengas, aunque el desayuno es el momento en que el organismo está hambriento tras el ayuno nocturno y puede ser una excelente manera de nutrirlo y proporcionarle energía.

6 beneficios comprobados del huevo para la salud

huevos revueltos El huevo es un alimento natural y sano que se obtiene durante la ovulación de la gallina.