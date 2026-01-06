Inicio Sociedad huevo
¿En qué momento del día conviene comer huevos para aprovechar sus beneficios?

Los huevos se pueden consumir solos, combinados con vegetales, en tostadas y dentro de rellenos o mezclas dulces

Isabella Brosio
Cuándo deberíamos comer huevos para aprovechar sus propiedades.

El huevo solo, acompañado o dentro de alguna mezcla, es un alimento sano y rico que en general no representa problemas para la salud si se consume de más.

Si bien no incide notablemente el momento del día en que lo consumimos, puede ser un factor clave a la hora de aprovechar sus beneficios.

Es importante chequear el estado general del huevo antes de consumirlo para evitar problemas de salud.

En el almuerzo o el desayuno: en qué momento del día conviene consumir huevos

Algunas investigaciones y estudios publicados en Mayo Clinic indican que, en condiciones normales, una persona puede consumir 7 huevos a la semana o uno por día sin problemas. Lo que afecta sus propiedades es el modo de preparación, no es lo mismo un huevo cocido en agua que uno frito.

Comer huevos en el desayuno es una excelente forma de aprovechar sus propiedades y beneficios.&nbsp;

El mejor momento para consumir huevos en el día y aprovechar sus beneficios, según nutricionistas, es el desayuno si lo que buscas es arrancar el día con energía y saciedad.

Un huevo luego de entrenar o ir al gimnasio es ideal para la recuperación muscular. Aunque en el almuerzo y la cena también viene muy bien un huevo cocido.

No existe exactamente un momento del día ideal para consumir huevos, depende del objetivo alimenticio que tengas, aunque el desayuno es el momento en que el organismo está hambriento tras el ayuno nocturno y puede ser una excelente manera de nutrirlo y proporcionarle energía.

6 beneficios comprobados del huevo para la salud

El huevo es un alimento natural y sano que se obtiene durante la ovulaci&oacute;n de la gallina.&nbsp;

  1. El huevo cocido o duro preparado en agua, es uno de los alimentos más sanos y nutritivos que conserva las propiedades del producto sin alterar tanto su composición. Los huevos son fuente de vitaminas y minerales como calcio, fósforo, hierro y magnesio.
  2. Los huevos contienen proteínas de alta calidad que favorecen el desarrollo muscular y facilitan la producción de anticuerpos. Las proteínas son esenciales para reparar tejidos, producir enzimas, hormonas y fortalecer el sistema inmune.
  3. El huevo es un alimento rico en antioxidantes que previenen el deterioro celular y favorecen la salud ocular. Los antioxidantes son moléculas que se encuentran naturalmente en ciertos alimentos y protegen a las células del daño causado por radicales libres.
  4. Es un alimento rico en grasas saludables y de buena calidad que favorecen el aumento del colesterol bueno o colesterol HDL. El consumo moderado de huevo no eleva el colesterol malo en sangre ni representa un problema cardiovascular, como se pensaba hace algunos años.
  5. El huevo es un producto natural animal que genera sensación de saciedad en el estómago y promueve la pérdida de apetito excesivo.
  6. A diferencia de otros alimentos, el huevo es un producto natural libre de conservantes, sin aditivos ni envases plásticos. Además, se puede combinar en diferentes recetas dulces y saladas, es versátil y práctico.

