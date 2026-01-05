El cuscús es poseedor de extraordinarios beneficios para la salud

El cuscús aporta grandes beneficios para la salud, su contenido de fibra promueve la salud digestiva y aporta grandes dosis de energía.
El cuscús aporta grandes beneficios para la salud, su contenido de fibra promueve la salud digestiva y aporta grandes dosis de energía
El cuscús es un alimento tradicional originario del norte de África, que se ha extendido por todo el mundo. Se trata de pequeñas bolitas hechas de sémola, de trigo duro o de otros cereales, como el maíz o la cebada.
El cuscús contiene vitaminas del complejo B, como la tiamina, la niacina y el ácido fólico, que desempeñan un papel crucial en el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.
Además, es rico en minerales como el hierro, el magnesio y el fósforo, que son importantes para la formación de glóbulos rojos, la salud ósea y el funcionamiento celular adecuado.
El consumo regular de cuscús puede aportar varios beneficios para la salud. Su contenido de fibra promueve la salud digestiva y ayuda a prevenir el estreñimiento.
Además, su bajo contenido en grasa y sodio lo convierte en una opción adecuada para quienes buscan controlar su peso y mantener una presión arterial saludable.
El cuscús también es una buena fuente de proteínas vegetales, y esto supone una alternativa muy atractiva para personas que siguen una dieta vegetariana o vegana.
Es rico en hidratos de carbono, lo que proporciona gran cantidad de energía al organismo.
Contiene cantidad de proteínas, que ayudan al correcto desarrollo del cuerpo.
El cuscús tiene vitaminas B (B3, B4 y B9), que son esenciales para el correcto funcionamiento del metabolismo; es rico en potasio, un mineral imprescindible para el sistema nervioso y la actividad muscular, también contiene magnesio, relacionado con el funcionamiento del intestino; y es rico en fósforo y selenio.
Además, es fácil de digerir, tiene un efecto refrescante sobre el organismo y ayuda a mantener los niveles estables de azúcar en sangre.
El cuscús marroquí suele elaborarse con pollo o cordero, además de con diferentes verduras como zanahoria, patata, puerro, calabacín, berenjena y pasas.
Todos estos alimentos son cocinados previamente a la sémola de trigo, que tiene un sabor bastante neutro y recoge bien los sabores y los aromas de los ingredientes con los que se cocina.
Una de las particularidades de este plato que no todo el mundo sabe es que se come con las manos. Y no hablamos de siglos atrás, sino de la actualidad.
De hecho, se cree que cuscús proviene del vocablo bereber al kuskus, que vendría a definir algo así como la cantidad que alimento que le cabe a un ave en el pico para dar de comer a sus crías.
Es decir, que la cantidad de comida que cabe en la mano, a modo cuenco, es la que podemos llevar a la boca.
Fuente: brillante.es