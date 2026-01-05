El cuscús es poseedor de extraordinarios beneficios para la salud

Además, es rico en minerales como el hierro, el magnesio y el fósforo, que son importantes para la formación de glóbulos rojos, la salud ósea y el funcionamiento celular adecuado.

El consumo regular de cuscús puede aportar varios beneficios para la salud. Su contenido de fibra promueve la salud digestiva y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Además, su bajo contenido en grasa y sodio lo convierte en una opción adecuada para quienes buscan controlar su peso y mantener una presión arterial saludable.

El cuscús también es una buena fuente de proteínas vegetales, y esto supone una alternativa muy atractiva para personas que siguen una dieta vegetariana o vegana.

Es rico en hidratos de carbono, lo que proporciona gran cantidad de energía al organismo.

Contiene cantidad de proteínas, que ayudan al correcto desarrollo del cuerpo.

El cuscús tiene vitaminas B (B3, B4 y B9), que son esenciales para el correcto funcionamiento del metabolismo; es rico en potasio, un mineral imprescindible para el sistema nervioso y la actividad muscular, también contiene magnesio, relacionado con el funcionamiento del intestino; y es rico en fósforo y selenio.

Además, es fácil de digerir, tiene un efecto refrescante sobre el organismo y ayuda a mantener los niveles estables de azúcar en sangre.

El cuscús marroquí suele elaborarse con pollo o cordero, además de con diferentes verduras como zanahoria, patata, puerro, calabacín, berenjena y pasas.

Todos estos alimentos son cocinados previamente a la sémola de trigo, que tiene un sabor bastante neutro y recoge bien los sabores y los aromas de los ingredientes con los que se cocina.

Una de las particularidades de este plato que no todo el mundo sabe es que se come con las manos. Y no hablamos de siglos atrás, sino de la actualidad.

De hecho, se cree que cuscús proviene del vocablo bereber al kuskus, que vendría a definir algo así como la cantidad que alimento que le cabe a un ave en el pico para dar de comer a sus crías.

Es decir, que la cantidad de comida que cabe en la mano, a modo cuenco, es la que podemos llevar a la boca.

Fuente: brillante.es