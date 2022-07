Empresarios del café advirtieron que habrá menos stock y más subas por las trabas a la importación

Baristas - tragos con Cafe (10).jpg A pesar de las limitaciones para la importación del café, empresarios aseguraron que no se acabará. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Dijo que leyó un título que decía que en 45 días no habría más café en el país, y reflexionó: "Eso no ayuda mucho. No sabemos qué va a pasar mañana, mucho menos en 45 días, y genera más incertidumbre, mientras nosotros seguimos vendiendo".

Sobre las nuevas trabas a las importaciones sostuvo: "Es real que hay muchas normativas nuevas que limitaron la importación, el 100% del café viene de afuera, no hay producción argentina. Eso complica la cantidad que va a haber en el país y aumentan los precios, pero no es tan garrafal como para decir que no va a haber café".

►TE PUEDE INTERESAR: Advirtieron de que en farmacias en Mendoza hay escasez y encarecimiento de los medicamentos



Límites de venta de café

El empresario señaló: "Nosotros somos mayoristas para cafeterías y sabemos el consumo de cada uno. Continuamos con ese consumo, pero quienes quieren comprar más tratamos de no acceder para mantener el stock".

La nueva normativa a las importaciones restringe el pago anticipado a los proveedores, que en este caso en la mayoría son de Brasil y Colombia. "Hace 2 meses que hay límite para pagar a 180 días y eso genera inflación. Encima el café aumentó por la pandemia y por la guerra en Ucrania. Hoy en Colombia o en Brasil no pueden decir 'te mando la mercadería y pagámela en 6 meses'. Hay quienes lo venden así, pero a un precio más elevado", manifestó Cima.

Cafes -Coronavirus Mendoza (5).jpg Si bien hay stock de café, los productores subirán los precios debido a que ya no se puede pagar por adelantado, lo que generará inflación.

Esto además genera que al tener que pagarlo con posterioridad, el importador no puede tener una proyección de cuánto será el valor dentro de seis meses de un producto que ya vendió. "Hoy el dólar oficial está a $130, pero en enero del 2023 ¿a cuánto va a estar? Es mercadería que la voy a vender en julio y agosto, pero la voy a pagar en enero. Una mala decisión puede terminar en el cese de una empresa, y mucho más las pymes chicas".

Cima expresó: "Quiero ser optimista y pensar que se va a solucionar, pero es una incertidumbre si salgo a comprar más, si no vendo".

►TE PUEDE INTERESAR: El kilo de salmón quedó en Mendoza a casi $5.000 luego del freno a las importaciones