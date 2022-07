Advirtieron de que en farmacias en Mendoza hay escasez y encarecimiento de los medicamentos

"Estamos muy complicados -admitió en una nota con Javier Dellamaggiore, en radio Nihuil-. El tema tiene varias aristas, no solo el aumento desmesurado de precios que lamentablemente ya es un común denominador en nuestro país. Tenemos también problemas de provisión de las materias primas que ingresan al país. O sea: no se trata nada más que del proceso inflacionario".

Salas se refirió a diversos temas relacionados con la escasez y el aumento de precios en los medicamentos. Lo que sigue es un resumen de lo que explicó el empresario.

La influencia del aumento del dólar

"Primero hay que ver que el aumento del dólar es clave en la formación de precios en la industria famaceútica y los insumos relacionados"

"Pero también el aumento del dólar va de la mano de la inflación. Por eso aumentan los medicamentos antes que otros productos. Y a eso suma un problema común a todos, que es la imprevisibilidad porque hay incertidumbre de dónde obtener fondos para cubrir los costos de reposición".

La escasez de medicamentos

"Ya empezamos a tener problemas porque no ingresan materias primas de medicamentos y tampoco ingresan otros productos como vidrios, tapones, blísters, que son componentes de los remedios. Esos productos ingresan de canales foráneos como China e India".

"Al faltar la materia prima los inconvenientes se dan no sólo con los medicamentos comunes. Ya no hay amoxicilina en el mercado y hay que buscar otras alternativas con el riesgo de que se terminen pronto".

"Los mayores problemas se van a dar cuando falten productos de enfermedades crónicas, como HIV y oncologícos. Que además son carísimos. Los oncológicos tienen muchos componentes importados".

La negociación entre laboratorios y distribuidoras

"El laboratorio nacional nos vende en pesos. Las droguerías pagamos con cheques pero lo que antes abonábamos con plazos de 30 a 45 días, ahora se acortó".

Preocupación

"Pocas veces hemos visto una situación como la que estamos viviendo. Imagínense los hospitales públicos, que consumen montañas de medicamentos. ¿Cómo tener previsibilidad si no sabemos cómo, cuándo y a qué precio entregaremos los productos?. Uno puede tener un stock, o dos, pero me lo sacan y me quedo sin nada".

"Hay que saber que frente a todos estos problemas, la demanda sigue siendo la misma. La gente se sigue enfermando y necesita medicarse. Esto es el comienzo de una bola de nieve que puede llegar a ser más crítico si no se toman medidas urgentes".

