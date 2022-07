Remarcación diaria, ausencia de precios en vidriera y cuotas con hasta 98% de interés en Mendoza

La cara de preocupación de los comerciantes de un shopping de Guaymallén se notaban desde el ingreso a cada local. La mayoría de ellos remarcaban precios, mientras que otros aseguraron que aún no habían vendido nada. "Todavía no abrí la caja", "hoy no se mueve nada", "está todo paralizado", fueron algunos de los comentarios que hicieron ante la consulta de cómo estaban con las ventas luego de la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía de la Nación.

Coronavirus Mendoza - Shopping (2).jpg En muchos locales aseguraron que las ventas están frenadas por el aumento del dólar, mientras que en otros a pesar de la suba de precios cumplen los objetivos de comercialización. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

En una reconocida zapatería detallaron que antes del fin de semana ya habían comenzado a aumentar los precios. "Cuando empezó a subir el dólar la semana pasada remarcamos precios, entre $4.000 y $5.000. Pero con lo que pasó el lunes con el dólar de nuevo, este martes nos mandaron la nueva lista de precios y van entre $3.000 y $4.000 más", contó uno de sus empleados.

"Unas botas que el lunes estaban en $29.000, hoy ya están en $35.000", indicó el comerciante, quien destacó que de todas formas llegan todos los meses a los objetivos requeridos por la marca. "El fin de semana vino gente con el efectivo, y eso es raro, porque es mucha plata", añadió.

En locales de indumentaria y de marroquinería directamente decidieron sacar los precios de las vidrieras. "Es por el aumento del dólar. No podemos mantener los precios puestos porque cambian a cada raro. Hay que consultar a Buenos Aires o ellos avisan cuando hubo alguna modificación", aseguraron.

Desorbitantes aumentos en un día

Algunos negocios se adelantaron al estallido del lunes, y subieron los precios de sus productos la semana pasada. En una marroquinería indicaron que fue del 20% y no tienen dudas que esta semana volverán a tener una nueva lista de precios. "Un tapado de cuero que estaba en $26.000 ahora está en $38.000. En junio habrá sido como un 50% en total", expresó una empleada.

La recomendación que le dan a los clientes que vieron algo que les gustó, y tiene la posibilidad de comprarlo, es que lo haga, porque los precios van a volver a ser modificados en un corto plazo.

inflación en mendoza dolar 3.jpg Algunos comercios subieron el 20% la semana pasada y creen que seguirán los aumentos. Foto: Soledad Segade

En una casa de computación y tecnología aseguraron que solo el lunes tuvieron un ajuste que rondó entre el 25% y el 28% por la variación que tuvo el dólar ese día. Los productos tienen el precio colocado, pero no saben por cuánto tiempo más se mantendrán.

Algo similar ocurrió en los negocios de electrodomésticos, donde el incremento rondó en el 20%, pero aseguraron que los precios son modificados cada 3 horas, cuando las casas centrales de Buenos Aires publican la nueva lista de precios.

La ropa deportiva no quedó fuera de esta realidad, y también tuvieron que acomodar los valores entre el 15% y el 20% en toda la tienda. A pesar de esta inestabilidad de precios, no dejaron de vender, pero debían explicarles a los clientes la situación, ya que un artículo tenía un precio, pero minutos más tarde estaba más caro. Por eso, directamente optaron por retirar los valores de las etiquetas.

Siguen las cuotas, pero a altos costos

La financiación en épocas de incertidumbre de precios no es una opción para los empresarios y menos para los bancos. Quienes deseen comprar un bolso o cartera, en algunos locales podrá conseguir hasta 3 cuotas sin interés, o 6 si la compra supera los $20.000. Si quiere 12 cuotas, tendrá el 25% de interés.

En una reconocida zapatería para hombres y mujeres, mantienen 3 y 6 cuotas sin interés y 12 cuotas si la compra supera los $25.000. Y en tiendas deportivas se pueden conseguir 3 cuotas sin interés, 6 cuotas con 20% de recargo y 12 cuotas con 25% de interés.

inflación en mendoza dolar.jpg Los zapatos tuvieron aumentos de hasta $5.000 la semana pasada, y este martes subieron entre $3.000 y $4.000 más. Foto: Soledad Segade

Pero todo cambia cuando se trata de electrodomésticos o tecnología. En una casa de computación la financiación es sí o sí con interés. Tres cuotas con el 20%, 6 cuotas con el 24% y 12 cuotas con el 35%.

Para la compra de productos de "primera necesidad" como lavarropas, cocinas, aires acondicionados, heladeras, hay productos seleccionados que tienen 6 cuotas sin interés, pero si se trata de 12 cuotas tienen el 26% de recargo y las 18 cuotas vienen acompañadas del 50% de interés.

En el resto de los electrodomésticos, televisores, computadoras, celulares, entre otros, las 12 cuotas tienen 66% de interés y las 18 cuotas alcanzan el 98% de interés con el objetivo de acompañar la inflación esperada en ese período de tiempo en el país.

