Hace unos años, la serie animada Futurama, estrenó capítulo de Navidad, en el que Santa Claus o Papá Noel era temido por todos. El problema era que este ser, en realidad un robot, era tan exigente a la hora de definir quién era bueno, que resultaba que todos eran malos y debían ser castigados, por lo que nadie quería ser encontrado con personaje.
El Santa Claus malvado: cómo es la historia del Papá Noel que castiga a los niños
Así como existe Santa Claus, también hay una versión malvada de este ser al que también se le llama Papá Noel
Esa historia de Futurama no fue algo inventado de la nada. De hecho, en la historia existe un Santa Claus malvado, un Papá Noel que no se dedica a entregar regalos a los niños buenos, sino que se dedica a castigar a los que se han portado mal.
El otro Santa Claus: el Papá Noel malvado
Según la historia, además de Papá Noel, existe Krampus, una criatura cuyo territorio se distribuye especialmente entre Alemania, Francia, Italia, Austria, Eslovenia, Suiza, Hungría y Liechtenstein.
Este ser, que no ha contado con la benevolencia de una marca de gaseosas para crearle una imagen simpática, presenta orejas puntiagudas como las de un elfo, grandes cuernos y un aspecto que hace recordar a un demonio. Mujer de ese anciano benevolente llamado Santa Claus, o Papá Noel, según el lugar del mundo en el que uno esté.
Según la leyenda, Krampus sale en la noche del 5 al 6 de diciembre para castigar a aquellos niños que se portan mal o que no tienen espíritu navideño. De hecho, a veces puede ir solo y otras acompañado de Santa Claus.
Cuando encuentra a un niño desobediente, la versión malvada de Santa Claus los introduce en un saco y los lleva al inframundo, donde son castigados por toda la eternidad.
En la actualidad, la historia de Krampus, el antagonista de Papá Noel o de Santa Claus, ha revivido, gracias a que en Austria, por ejemplo, los jóvenes se disfrazan de este y se dedican a asustar a los niños arrastrando cadenas oxidadas, tal como se lo ilustra a este ser navideño.