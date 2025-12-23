El Santa Claus malvado: cómo es la historia del Papá Noel que castiga a los niños

Este ser, que no ha contado con la benevolencia de una marca de gaseosas para crearle una imagen simpática, presenta orejas puntiagudas como las de un elfo, grandes cuernos y un aspecto que hace recordar a un demonio. Mujer de ese anciano benevolente llamado Santa Claus, o Papá Noel, según el lugar del mundo en el que uno esté.

Según la leyenda, Krampus sale en la noche del 5 al 6 de diciembre para castigar a aquellos niños que se portan mal o que no tienen espíritu navideño. De hecho, a veces puede ir solo y otras acompañado de Santa Claus.

krampus, papa noel, santa claus Krampus, el Papá Noel malvado de la historia.

Cuando encuentra a un niño desobediente, la versión malvada de Santa Claus los introduce en un saco y los lleva al inframundo, donde son castigados por toda la eternidad.

En la actualidad, la historia de Krampus, el antagonista de Papá Noel o de Santa Claus, ha revivido, gracias a que en Austria, por ejemplo, los jóvenes se disfrazan de este y se dedican a asustar a los niños arrastrando cadenas oxidadas, tal como se lo ilustra a este ser navideño.