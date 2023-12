El relato del amigo del andinista Ignacio Lucero que iba al cerro Marmolejo pero salvó su vida

andinista Pablo Buchbinder amigo ignacio lucero.jpg Pablo Buchbinder era amigo del andinista mendocino Nacho Lucero desde 30 años. Compartieron cerros en el mundo entero.

Aseguró que hasta el momento que estuvieron juntos "no había nada incorrecto en el viaje. Fue normal, un poco más duro de lo esperado, había más nieve, nos demoramos un par de días más para entrar a la montaña porque es una montaña un poco inaccesible, pero cero dificultad técnica", y agregó un dato llamativo: "Tiene antecedentes que el clima puede cambiar abruptamente".

"Yo bajé el martes y esto les pasó el jueves. Siempre dormíamos en la misma carpa y teníamos proyectos para febrero y en abril para ir a Nepal. Nunca imaginé que podía pasar esto 48 horas después", lamentó el incondicional amigo y "hermano de muchos viajes" de Ignacio Lucero.

"Acá pasó el diablo"

La hipótesis que más tomó fuerza sobre la muerte de los tres andinistas argentinos fue que fueron alcanzados por una fuerte ráfaga de viento conocida como "latigazo del diablo", que los habría congelado en sólo 11 minutos, según reveló la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal de Chile.

Pablo Buchbinder, con una importantísima experiencia en montañas, aseguró: "Acá pasó el diablo, la cola del diablo pasó, porque ellos subieron en los tiempos normales que tenían según el registro del GPS de Ignacio Lucero".

"Hicieron cumbre a las 15 del jueves 30 de noviembre y el último mensaje -que decía 'Estoy empezando el viaje'- lo enviaron el mismo jueves a las 17 muy cerca de la cumbre, a 200 metros de desnivel y a 700 metros lineales" detalló el amigo de Lucero.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro marmolejo2.jpg El andinista mendocino Ignacio Lucero había hecho 47 cumbres en el cerro Aconcagua.

Pablo describió un posible escenario: "Descendieron en 2 horas lo que se desciende en 15 minutos. Nunca vamos a saber qué les pasó, aunque creemos saberlo. Se desató un viento no previsto en la meteorología que concentró en ese lugar viento blanco. Seguramente generó una nube con vientos de alrededor de 100 km/h cuando antes el viento era de 30 km/h. Ese viento en contra no les permitió bajar en los tiempos normales, los enfrió y les provoco la hipotermia. Estaban cansados y no les dio tiempo para llegar a la carpa que estaba 2 horas más abajo".

Sostuvo que dos días antes que los andinistas hicieran cumbre y murieran cuando descendían, esa fuerte viento "no figuraba. Sólo un poco de nubosidad el jueves a la noche y el viernes, pero eso a nosotros no nos afecta. Sí nos afecta el viento que provoca una sensación térmica muy baja. Si ese día hacía 15 grados bajo cero tienen que haber sentido 30 o 40 grados bajo cero. En minutos con ese viento en contra provoca un desgaste enorme".

cerro marmolejo chile argentina.jpg El cerro Marmolejo tiene 6.108 metros de altura y para llegar a su cumbre hay que atravesar glaciares.

Además, el experimentado andinista detalló que "cuando uno tiene baja de temperatura lo primero que siente son tiritones muy grandes. Empieza a temblar casi incontrolable. Los chicos estaban bien abrigados, todos tenían botas dobles, Sergio Berardo tenía botas triples. Nacho tenia dos camperas de plumas, además de rompevientos. Estaban equipados para subir al cerro Aconcagua, donde las condiciones de temperatura son menores, ya que cada 100 metros de altura baja un grado la temperatura. Ellos tuvieron mala suerte de estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Tal vez si hacían cumbre una hora antes esto no les pasaba".

El amigo casi hermano de Nacho Lucero contó el último momento que estuvo con él: "Nos despedimos el martes a la mañana felices. Nos sacamos fotos, nos despedimos, el día era precioso. No había viento, había nieve y el lugar se veía azul. No era lindo, era maravilloso. Él estaba contento porque es una montaña deseada, porque es el 6.000 más al Sur en el mundo y era la primera vez que iba. Hace unos años él había hecho el Denali, el 6.000 más al Norte del mundo y quería unirlos. Ahora hago como que Nacho se fue al Mont Blanc y en un mes va a volver, no puedo pensar en este momento".

nacho lucero y oro.jpg Nacho Lucero junto a su perro de asistencia Oro, con quien compartió varias montañas y cumbres.

Nacho Lucero "dio su vida por ellos"

Carlos Tejerina es guía de montaña y docente de la UNCuyo, de donde ya está jubilado. "Nacho empezó en el Colegio Universitario Central cuando tenía 13 años. Para nosotros es una pérdida muy grande. Lo conozco desde adolescente, después hizo su carrera como guía de montaña".

Resaltó la actitud del andinista mendocino: "Era extremadamente fuerte y técnicamente también, muy bueno. Estuvo con sus clientes hasta el último momento, por sí solo podría haber salido por su fortaleza. Él iba como guía y no dejó a sus compañeros. Los guías tenemos un juramento implícito que llegado el momento damos la vida por el cliente y él hizo eso".

"A mí me enorgullece como siempre, era un chico maravilloso, bueno, siempre alegre, nos hizo muy felices a todos cuando estábamos con él", expresó y agregó: "Quiero resaltar que nunca los abandonó. Él estaba en el medio, tenia visión con el que tenía adelante y con el que estaba atrás que seguro lo esperaba porque venía más lento".