El padre del mendocino preso en El Salvador pidió ayuda al Gobierno para viajar a ver a su hijo

el salvador alejo arias 3.jpg Alejo Arias tiene 26 años y hace un año y un mes que está detenido en El Salvador sin poder hablar siquiera con sus padres.

Mauricio Arias y Sandra recibieron la llamada del ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, a fines de julio pasado: "Se solidarizó con nosotros, se puso en contacto, pero 'la espera desespera'. Por eso mi esposo está decidido a viajar a El Salvador. No vamos a esperar hasta enero del 2025", cuando se puede dar la audiencia para determinar el futuro de Alejo, de 26 años, en el país donde permanece detenido.

La decisión de viajar a El Salvador

Sandra contó que los mismos abogados a cargo del caso les decían que los detenidos en El Salvador no tienen celular y no pueden recibir visitas.

"Nos decían que iba a ser en vano viajar, además que nunca tuvimos el dinero para comprar el pasaje. Mucha gente se solidariza, pero nosotros queremos que el Gobierno se haga cargo del ticket. Alejo está injustamente detenido, no lo podemos ver hace un año y un mes, sin llamadas, sin siquiera escuchar su voz".

Todo cambió cuando Jaime Gutiérrez, un pastor evangélico que trabaja para el gobierno de El Salvador, les dijo que tratara de alguno de los padres viajar a ese país. "Él estuvo en contacto con Alejo cuando estuvo detenido en El Penalito, de donde después fue trasladado a otro lugar. Jaime hace visitas también a los otros penales y lo suele ver. Nos dijo que fuéramos y una vez allá veremos qué podemos hacer".

►TE PUEDE INTERESAR: La madre del mendocino preso en El Salvador confirmó que Petri la llamó para ayudar en el caso

el salvador alejo arias y sandra gonzalez.jpg Jaime Gutiérrez, un pastor evangélico que trabaja para el gobierno de El Salvador y que estuvo en contacto con Alejo Arias les recomendó a sus padres viajar a ese país.

Por el momento Mauricio Arias no tiene fecha de partida, y mucho menos de regreso. "No sabemos cuánto puede tardar, si 20 días o un mes. Allá hay mucha burocracia para hablar con personas y para que llegar a hablar con un juez, todo demanda tiempo", detalló la madre de Alejo quien agregó que esperan que durante esta semana reciban algún tipo de ayuda del gobierno, de lo contrario ya verán cómo hacer para conseguir el dinero para comprar el pasaje.

Agregó que este pastor evangélico le ofreció a Mauricio su casa o una iglesia para quedarse el tiempo que sea necesario, por lo que con ese alojamiento es un gasto importante menos. "Él estuvo contacto muchas veces con Alejo, sabe la persona que es y sabe lo que estamos sufriendo nosotros acá", agregó la mujer.

La llamada de Luis Petri que recibieron los padres de Alejo Arias

El ministro de Defensa de la Nación se comunicó con Sandra y Mauricio y les expresó que estaba al tanto de la situación de su hijo de 26 años detenido en El Salvador. "Creo que habló con Cancillería, sabía de las prórrogas de las audiencias que tuvo mi hijo, y que no tuvo contacto con su defensor en todo este tiempo".

"Él se ofreció a hablar con ministros de seguridad y políticos de El Salvador para ver qué respuesta tenía, pero hasta ahora no me llamó. Yo le dije que mi esposo está decidido a viajar y necesito que lo ayude con el gasto del pasaje ida y vuelta, pero no me respondió", señaló Sandra.

Y agregó: "Si no tenemos novedades durante esta semana, vamos a ver por otro lado qué solución nos dan a esto. De alguna forma vamos a reunir el dinero para que Mauricio pueda viajar a El Salvador".

La detención del mendocino en El Salvador

El joven de 26 años estudiaba tecnicatura en bioquímica en Rivadavia, pero debido a que necesitaba dinero para pagar sus estudios, en el 2023 viajó a El Salvador para trabajar, juntar dinero y regresar a Mendoza.

Alejo Arias Empezó a trabajar para una financiera oriunda de Colombia, pero el 14 de julio del 2023 fue a la casa de un amigo donde en ese momento hicieron un allanamiento y fue detenido.

Quedó imputado por ser parte de una organización criminal a través de asociación ilícita y hechos de estafa, lo que prevé una pena grave, pero el abogado de la familia Miguel Ángel Pierri explicó que el mendocino apenas llegaba a la función de cadete cobrador.

►TE PUEDE INTERESAR: El mendocino Alejo Arias cumple un año preso en El Salvador y su familia no sabe nada de él

alejo arias mendocino preso el salvador.jpg La audiencia penal de Alejo Arias se postergó hasta diciembre o enero del 2025, pero su padre intentará viajar a El Salvador para verlo.

"Él era un empleado de cuarta categoría, casi un cadete que no tomaba decisiones en nada y que sólo quedó involucrado por sus jefes que eran investigados por estos delitos. Se le da un protagonismo en la causa que no tiene, ya que apenas es un partícipe que no tiene la menor injerencia en el hecho", detalló Pierri sobre la causa que tiene preso a Alejo Arias en El Salvador.