Madre del mendocino preso en El Salvador confirmó que Petri la llamó para ayudar en el caso

Mamá Alejo Arias Sandra González confirmó que el ministro Luis Petri iniciará gestiones con el gobierno de El Salvador, donde está preso Alejo Arias.

Esta semana, González había solicitado formalmente que la recibiera algún representante del gobierno de Milei, ya sea Patricia Bullrich o Petri y tras el desesperado pedido, hubo una respuesta del mendocino.

"Me llamó a mi teléfono y estuvimos conversando un rato. Allí me explicó que ya estaba en contacto con sus pares de El Salvador. Para nosotros es mucho tiempo esperar hasta diciembre, cuando se producirá la audiencia siendo que mi hijo es inocente y no tenemos ningún contacto", comentó.

"Yo sé que a las mamás nos escuchan. Por eso nos hemos movilizado tanto en que el caso se conozca", recalcó con una voz de cansancio pero a la vez con emoción y expectativas.

Hace un año, Alejo fue detenido en ese país donde estaba trabajando para una empresa financiera, la cual resultó ser una asociación ilícita dedicada a lavado de dinero. Con el tiempo se aclaró que el joven no tenía nada que ver y que fue tentado a trabajar en este lugar bajo un ardid.

Los primeros meses, los pasó en un régimen de estricto aislamiento hasta que en mayo se pudo confirmar que el defendido del conocido abogado Luis Pierri, fue una víctima más de una banda delictiva que estaba siendo intensamente investigada por el gobierno de Bukele.

Lo último que trascendió es que Alejo pasó a una cárcel con un régimen menos estricto y esto abre las esperanzas de que a través del pedido de clemencia que se hizo, pueda quedar en libertad y volver a su país.

El temido régimen de Bukele y la audiencia para fin de año

Para la Justicia salvadoreña, Arias estaba vinculado a una red conformada por más de 100 personas, en su mayoría colombianos, además de tres salvadoreños y un guatemalteco. En la acusación, esta asociación habría organizado algunas microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que cobraban luego a través de amenazas.

Aparentemente, la gente que engañó a Alejo tenía el propósito de enviar a Colombia sumas millonarias de dinero, movimientos que estarían relacionados con el narcotráfico y las pandillas. Medios de ese país afirman que desde 2021 habrían enviado 20 millones de dólares.

El mendocino recibió una propuesta de trabajo, a través de un familiar y dejó su país con la intención de ahorrar dinero y terminar sus estudios en diagnóstico por imágenes. La promesa era ganar 600 dólares al mes, que le permitirían volver a Mendoza con otra realidad económica que tanto ansían chicos de su edad.

