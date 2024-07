La madre del mendocino preso en El Salvador pidió que la reciban Petri o Bullrich

Ante esta situación, González realizó este lunes un pedido a las autoridades del gobierno nacional para reunirse y exponer la situación que su familia padece desde hace más de un año. "Quiero, por favor, a través de este medio, solicitar una entrevista, una audiencia, con la doctora Patricia Bullrich o el doctor Luis Petri", expresó la madre, desesperada por no haber escuchado la voz de su hijo durante tanto tiempo.

el salvador alejo arias.jpg El mendocino Alejo Arias es investigado por la Justicia de El Salvador por presuntamente formar parte de una asociación ilícita en dicho país.

►TE PUEDE INTERESAR: El mendocino Alejo Arias cumple un año preso en El Salvador y su familia no sabe nada de él

"Pido, solicito, con todo mi corazón, a cualquier político que nos escuche, por favor, que intervenga, que nos ayude, para que seamos escuchados allá en Buenos Aires. Como mamá, como padres desesperados, necesitamos que nos escuchen", continuó en su declaración.

La llegada y detención de Alejo Arias en El Salvador

El joven llegó a El Salvador el 6 de marzo de 2023 para trabajar en una financiera cuyos dueños eran colombianos. Le habían prometido un pago de 150 dólares semanales y él debía encargarse de cobrar a quienes le indicaban.

Estudiaba para técnico en bioimágenes en sede de Rivadavia de la Universidad de Congreso y le quedaba un año para terminar la carrera. Además, en las mañanas trabajaba en un comercio, pero no le alcanzaba para solventar los gastos de su carrera y por eso comenzó a buscar trabajo fuera del país para hacerse de un dinero y así poder retomar el estudio.

el salvador alejo arias 4.jpg Alejo Arias, el mendocino detenido en El Salvador, llegó a dicho país en marzo de 2023.

►TE PUEDE INTERESAR: Abogado de los rugbiers franceses dijo que la mujer que denunció abuso no tiene lesiones en sus partes íntimas

Fue así como por intermedio de unos amigos de San Luis y de su prima Tania, se contactaron con él y le ofrecieron el trabajo de cobrador de una prestamista colombiana en El Salvador por seis meses. Le aseguraron que el trabajo era legal y no había ningún problema, especialmente por la seguridad que había ahora en ese país.

Pero el 14 de julio fue detenido como sospechoso de ser parte de una banda colombiana de lavado de dinero. Junto a él detuvieron a 105 colombianos, un guatemalteco y tres salvadoreños que trabajaban para la misma empresa, la cual desapareció.

A Sandra González y a Mauricio Arias les pareció raro que su hijo no se comunicara más y que no respondiera los mensajes que le mandaban. Día por medio hacía una videollamada para contar cómo estaba y les había contado que estaba muy cómodo y que no había inseguridad. Luego de indagar, se enteraron de que estaba detenido.

►TE PUEDE INTERESAR: El presunto intento de robo que desató una pelea callejera y el crimen con un piedrazo en Guaymallén

"Ni él sabía que esta microfinanciera que le ofreció trabajo era una empresa en negro que trabajaba en forma ilegal, si no jamás hubiésemos permitido que se fuera", aseguró Sandra.

La madre de Alejo contrató al abogado Miguel Ángel Pierri para seguir el caso de su hijo: "El abogado se está moviendo mucho por este tema, hay mucha gente trabajando, y no es de un día para el otro, es muy difícil la situación. Como padres estamos desesperados por la pronta libertad de mi hijo".